RUGBY. Les champions d'Europe parviennent-ils à se remettre à la tête à l'endroit après le titre ?

La Rochelle vient d’être sacrée en Coupe d'Europe. Après du repos et un peu de bringue, les équipes championnes ont-elles réussi à performer en championnat ?

Aux termes d’un match complétement dingue et remplit de suspens, La Rochelle a décroché pour la première fois de son histoire un titre européen. Si l’indiscipline des Rochelais a failli les trahir, les hommes de Ronan O’gara n’ont à aucun moment baissé les bras. Il aura fallu attendre la 78e minute avant que le peuple maritime ne soit libéré. Arthur Retière, entrée en jeu quelques minutes plus tôt, a profité d’une très longue séquence rochelaise sur la ligne irlandaise pour tirer son épingle du jeu. En petit filou, le futur Toulousain a déployé, son immense bras ce soir-là, pour venir offrir le premier titre européen aux Rochelais. Un événement que les Maritimes n’ont pas manqué de fêter. Après avoir commencé à Marseille, les néo-champions d’Europe ont poursuivi la fête du côté de La Rochelle. Dimanche, les hommes de Vincent Merling ont partagé leur plaisir et fait découvrir le trophée à plus de 35 000 supporters venus les acclamer sur le Vieux-Port. Un titre fêté comme il se doit, et ce n’est pas le président rochelais qui dira l’inverse, puisque l’homme fort maritime a avoué avoir prolongé la soirée à son domicile.

RUGBY. Top 14. Le Stade Rochelais sera-t-il encore plus fort la saison prochaine ?Une semaine qui s’annonce donc rude, mais pas par le travail fourni à l’entrainement. En revanche, si les Rochelais sont bien sur le toit de l’Europe en ce moment, en championnat, les hommes d’O’Gara n’ont toujours pas assuré leur qualification. Quatrièmes avant la dernière journée de championnat, les Maritimes peuvent encore voir les phases finales de championnat leur passer sous le nez. Ce week-end, les champions d’Europe se déplaceront chez un concurrent direct, Lyon. Tout juste sacré en petite coupe d’Europe, les Lyonnais doivent impérativement gagner pour espérer rentrer dans les 6 premiers. Un facteur à prendre en compte pour les Rochelais, en plus du fait d’avoir quelques jours de bringue dans les jambes… Par le passé, les équipes championnes d’Europe avaient-elles réussi à se remettre au travail dès la semaine suivante ?

Supporter rochelais, rassurez-vous, bringuer la semaine après un titre de champion d’Europe et gagner le week-end en championnat, c’est faisable. L’année dernière, une semaine après leur titre en Champions Cup, les Toulousains avaient reçu des Clermontois en quête d’une victoire pour valider leur qualification. Si les Hauts-Garonnais avaient proposé une entame un peu poussive, ils avaient fini par redresser la barre et s’imposer 36-27 dans une rencontre de haut-niveau. En 2020, c’était un peu différent, décalée par la Covid, la finale de Champions Cup avait eu lieu le 17 octobre 2020. Exeter, vainqueur de cette édition, avait pu fêter le titre tranquillement puisque la saison de Premiership ne commençait que 20 novembre du mois suivant.

RUGBY. Top 14. Après une semaine de fiesta, à quoi va ressembler le décisif Lyon-La Rochelle ?En 2018 et en 2019, le Leinster et les Saracens avaient également réussi cet enchainement. Même mieux, en 2018, une semaine après avoir remporté la coupe d’Europe face au Racing 92, les Irlandais avaient éliminé le Munster en demi-finale de Pro 14. Les Saracens, quant à eux, avaient décroché un succès du côté de Worcester. Si les Rochelais craindront peut-être d’avoir les jambes lourdes, qu’ils ne s’en fassent pas, être champion d’Europe donne des ailes. Sur les 5 dernières années, tous les clubs ayant remporté la Champions Cup ont réussi à décrocher un succès en championnat le week-end suivant. Ces Rochelais ont donc bien fait de profiter de leur titre, en revanche, pour voir si la prophétie tient toujours, rendez-vous dimanche à 21 h 05.