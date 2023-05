RUGBY. ''À Grenoble, j'ai connu un club familial !'' Valentin Courrent donne son pronostic avant la finale de Pro D2 !

Visage bien connu du rugby français et retraité depuis quelques années, Valentin Courrent est revenu sur ses saisons à Grenoble. Il nous donne son avis sur le choc de ce week-end entre Oyonnax et Grenoble !

''J'ai gardé contact avec des mecs géniaux''

Passé par le grand Stade Toulousain, le Biarritz Olympique ou encore les Sale Sharks, Valentin Courent a fini sa carrière à Grenoble, avec qui il a connu les joies d'une montée en Top 14. Arrivé en 2012 dans le Rhône-Alpes, il y est resté trois saisons avant de raccrocher définitivement les crampons. Valentin Courrent est depuis revenu en Corrèze, là où tout a commencé au début de sa carrière. L'ancien demi de mêlée (et d'ouverture), garde de beaux souvenirs du club : "À Grenoble, j'ai retrouvé un petit peu ce que j'avais perdu en quittant Brive au début de ma carrière, un club vraiment familial. À l'époque, on n'avait pas d'internationaux et c'était une belle bande potes, et j'ai l'impression que cette saison y ressemble !" Celui qui a connu le privilège de remporter le Bouclier de Brennus nous a donné son avis sur la saison mouvementée des hommes de Gengenbacher : "Ils ont eu une saison compliquée au début, mais ils sont super bien revenus au classement. Je suis content pour Arnaud (Héguy) et Fabien (Gengenbacher), ce sont des mecs compétents. Ils ont eu beaucoup de victoires à l'extérieur ces derniers mois, et ça peut être un avantage pour la finale."

Le pronostic du match

Fondateur du Rugby Golf en France, Valentin Courrent traverse les quatre coins de la France pour faire découvrir cette activité des plus ludiques. Jamais très loin du monde du rugby, il est revenu sur les qualités de cette équipe d'Oyonnax, qui part en tant que favori : "Oyonnax-Grenoble, ça a toujours été le derby, car ces deux équipes se sont beaucoup affrontées en Pro D2. Ils sont très forts devant, agressifs en conquête. Déjà quand je jouais, les déplacements à Oyonnax n'étaient pas des parties de plaisir, dans la boue, le froid, avec un terrain boueux et Urios qui entraînait... Ce n'était pas facile (rire) ! Maintenant, ils envoient plus de jeu, avec leur terrain synthétique notamment ! C'est une équipe complète !"

Rare joueur français à avoir été champion d'Angleterre, valentin Courrent connaît les ficelles des matchs à élimination directe ! Il nous donne les clés du match : "À mon avis, le sort de la rencontre va se jouer dans l'entame de match. Face au Stade Montois, les Grenoblois se sont mis le feu tout seul et ils ont été vite menés dans la partie. Heureusement pour eux, ils se sont bien rattrapés, mais ça ne passera peut-être pas contre Oyonnax ! À l'inverse, Oyonnax a tendance à se relâcher en fin de match et ça peut leur jouer des tours. Grenoble joue à fond depuis deux trois mois, tandis qu'Oyonnax avait déjà assuré sa place en demi bien avant la fin du championnat. Le fait de jouer sa vie chaque week-end peut-être aussi en la faveur de Grenoble."

Pour finir, il nous donne son pronostic, bien qu'il admette la difficulté d'être impartial : "À vrai dire, je suis mitigé, car si Grenoble ne passe pas, je verrai un beau duel face à Brive en Pro D2 (rire) ! Plus sérieusement, j'aimerais que Grenoble passe, notamment pour le staff ou encore pour Lucas Dupont qui arrête sa carrière à la fin de la saison. Honnêtement, je vois bien Grenoble créer la surprise, ils sont sur une bonne dynamique et ces matchs-là, c'est 50/50. Même si Oyonnax a été très dominateur cette année, je pense que l'état d'esprit de Grenoble peut faire la différence."



