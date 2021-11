Rugby à 7. René Bouscatel veut ''créer une troisième compétition après le Top 14 et la Pro D2''

Le président René Bouscatel veut développer le rugby à 7 en France en vue des Jeux olympiques de Paris 2024. Une nouvelle compétition pourrait voir le jour.

Super Sevens. Attention les yeux, Monaco recrute la légende Dan Norton pour la finale !En marge de la finale du Super Sevens, le président de la LNR René Bouscatel a fait une déclaration qui pourrait avoir un énorme impact sur la discipline en France. "Ce que nous souhaitons, c’est de créer une troisième compétition après le Top 14 et la Pro D2", a annoncé l'ancien président du Stade Toulousain via Rugbyrama. Cela signe-t-il la mort du Super Sevens après seulement deux ans d'existence ? Ou bien seulement un changement de format ? "C’est dans l'intérêt du développement du rugby à VII, pour mieux former les joueurs à 7." Pour l'heure, on n'en sait pas plus si ce n'est qu'il y a des pistes de réflexion. Il faut dire qu'il y a des objectifs à court à et à long terme. En 2024, Paris accueillera les Jeux olympiques. Inutile de vous rappeler que le rugby à 7 est une discipline olympique. Si les hommes ont échoué à se qualifier à Tokyo, les Bleues y ont ramené une superbe médaille d'argent. Mais avant de penser aux résultats, René Bouscatel voit avant tout le seven comme une discipline qui peut faire la promotion du rugby dans son ensemble et aider les rugbymen à être plus complet : "Le rugby à VII, c’est une discipline à part, différente. C’est un complément au rugby à XV mais aussi une promotion. Elle est un élément de spectacle indispensable de nos jours. J’ai l’impression que les prémonitions de Max Guazzini étaient les bonnes. Il avait raison, il faut du spectacle. De par sa dimension, de par son format, on voit beaucoup de spectacle dans le rugby à VII." Il reste cependant très peu de temps pour mettre en place une nouvelle compétition de rugby à 7 avant les JO de Paris.