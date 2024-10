RUGBY. 96 capes et 4 Six Nations : cette légende galloise prend sa retraite

C’est un monument du rugby gallois qui tire sa révérence. A 36 ans, le centre international aux 96 sélections avec le XV du Poireau raccroche les crampons. Sa pige de deux ans en Top 14 aura été une parenthèse au milieu de plus de 15 ans de loyauté à son club de cœur : les Scarlets.

Il est notamment passé par Clermont, avec qui il a disputé 32 matchs, dont une finale de HCup perdue face à Toulon en 2015. Mais c’est plutôt dans le Tournoi des Six Nations qu’il a écrit les plus belles pages de sa carrière.

Quatre fois vainqueur du Tournoi dont deux grands chelems (2012, 2019), il est un élément fort de la génération dorée des diables rouges emmenée par l’éternel Alun Wyn Jones.

RUGBY. VIDÉO. Discours d’adieu, 75 points, etc. Le jubilé d’Alun Wyn Jones a été fort en émotion

Ses 6 sélections et deux tournées avec les Lions Britanniques démontrent toute la classe de ce joueur, préféré à un certain Brian O’Driscoll lors de la tournée 2013 en Australie ! Touché, le numéro 13 a annoncé sa décision sur Instagram :

« Après avoir pris du recul par rapport au jeu, et suite à la fin de ma dernière saison avec les Scarlets, j’ai pris la décision de mettre un terme à ma carrière de rugbyman professionnel », a confié le joueur sur les réseaux sociaux.

"Bien évidemment, l’ambiance fraternelle des entraînements et la compétition auprès de mes coéquipiers me manqueront, mais ces derniers mois, j’ai pu prendre du recul sur ma situation et me rendre compte à quel point j’étais fier de tout ce que j’ai pu accomplir".

Sur Twitter, la fédération galloise lui rend un dernier hommage avec une compilation de ses plus beaux essais dans le Tournoi.

🏉 As he announces his retirement from professional rugby, we remember some of Jonathan Davies’ Six Nations tries 👇



Diolch Foxy 👏 pic.twitter.com/5XvQlLKRGU