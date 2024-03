RUGBY. 73 courses, 103 plaquages, 478m parcourus… Quelles sont les stats à retenir de ce Tournoi ?

Si Duhan Van der Merwe et Dan Sheehan sont les meilleurs marqueurs du Tournoi. Damian Penaud et James Lowe se sont eux aussi illustrés en attaque.

Toujours très remuant en attaque, l’ailier de l’UBB a délivré 3 passes décisives et 11 passes après contact. Fidèle à son habitude, Damian Penaud aura franchi à 11 reprises la ligne de défense adverse, en gagnant plus de 316 mètres ballon en main (2e meilleur total derrière James Lowe).

L’autre tricolore qui ressort des statistiques du site officiel de ce Tournoi est le buteur des Bleus. Thomas Ramos est le joueur qui a inscrit le plus de points (63 points dont 13 pénalités et 12 transformations). Une réussite au pied indispensable au XV de France, notamment pour la pénalité de la gagne face à l’Angleterre.

Autre critère important dans la réussite des joueurs de Fabien Galthié, la mêlée. Les Bleus possèdent le meilleur pourcentage de réussite dans ce secteur (84%), suivi de près par l’Irlande (81,25%).

Le rouleau compresseur Irlandais

Avec un deuxième Tournoi des 6 Nations remporté à la suite, les coéquipiers de Peter O’Mahony dominent logiquement une grande partie des statistiques collectives.

L’Irlande est l’équipe qui a marqué le plus de points (144), et d’essais (19) et tout en franchissant le plus de fois (36), en gagnant le plus de mètres en portant le ballon (2216m). Lors de ses rencontres, le XV du Trèfle a monopolisé le ballon en étant premier pour le nombre de passes (1018). Une possession qui s’exprime par des rucks rapides (1ère équipe avec des rucks allant sous les 3 secondes) et 5 touches volées (meilleur ratio à égalité avec l’Angleterre et l’Ecosse).

Individuellement, cette domination se retranscrit par les 5 essais de Dan Sheehan, les 3 touches volées par Tadhg Beirne (meilleur total avec Ollie Chessum). Du côté des arrières, James Lowe est le joueur qui a gagné et parcouru le plus de mètres (478m), tandis que Jamison Gibson-Park possède le plus grand total de passes dans le Tournoi (333 passes).

Des Italiens courageux

Les coéquipiers de Paolo Garbisi se sont appuyés sur une défense agressive pour obtenir ces deux victoires et le match nul contre le XV de France. Les joueurs de la Squadra Azzura cumulent un total de 972 plaquages (1er total devant les 792 plaquages écossais), dont 103 réalisés par le meilleur plaqueur de la compétition : Michele Lamaro.

Les hommes de Gonzalo Quesada sont également ceux qui ont volé le plus de ballons dans les rucks devant les Irlandais (17). L’énergie dépensée par les Italiens possède cependant un bémol, le nombre de plaquages manqués, 157 en tout. Soit 41 de plus que l’Angleterre, seconde du classement.