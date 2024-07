RUGBY. 7 ans que ça dure ! Face à l'Argentine, le XV de France tentera de poursuivre sa belle série avec la manière !

Le XV de France s'apprête à affronter l'Argentine pour clore sa tournée ce samedi. Après des victoires contre les Pumas et l'Uruguay, les Bleus cherchent à finir en beauté.

Troisième et dernier test match pour le XV de France ce samedi face à l'Argentine. Après un joli succès sur les Pumas le week-end dernier. Puis une victoire encourageante pour la jeune équipe tricolore face à l'Uruguay, les Bleus veulent terminer cette tournée sur une note parfaite.

Il sera ensuite temps de rentrer pour prendre des vacances bien méritées. Non seulement pour se reposer physiquement mais aussi mentalement après une tournée en Amérique du Sud qui aura été éprouvante à plus d'un titre.

Frisch et Serin reconduits, Tuilagi et Jauneau sur le banc : la compo du XV de France face à l’ArgentineL'encadrement tricolore a dévoilé une composition mixte avec des joueurs ayant participé aux deux premiers matchs. Certains ont déjà marqué des points. Et ils auront encore l'occasion de le faire face à des Pumas revanchards et décidés à enfin s'imposer aux dépens des Tricolores.

Côté français, on est décidés à poursuivre la série de victoires face à une nation non-européenne. Les protégés de Fabien Galthié restent en effet sur 13 succès lors de leurs 14 derniers matchs. Le dernier revers ayant eu lieu contre l’Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du Monde (28-29).

Ce n'est pas la seule série que le XV de France peut prolonger samedi contre l'Argentine. France Rugby nous indique en effet que les Tricolores "ont marqué au moins un essai lors de chacun de leurs 30 derniers matches joués à l’extérieur."

Soit depuis le 24 juin 2017 et une défaite 12-35 en Afrique du Sud. Preuve qu'en dépit des difficultés rencontrées par les Bleus par le passé. Et de certaines critiques sur la stratégie mise en place depuis la prise de fonctions de Galthié, l'équipe de France ne renie pas sa passion pour l'attaque.

Ce samedi, les supporters espèrent à nouveau voir des Tricolores portés sur l'offensive. Mais avant de voir de belles envolées, il faudra remporter le défi physique. Bousculés devant il y a une semaine, les Argentins devraient être plus agressifs, notamment en mêlée. Aux Français de répondre présent pour ensuite lâcher les chevaux derrière.