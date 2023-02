RUGBY. 6 Nations. ''On attendait la moindre chose pour me descendre'', Romain Ntamack surpris par les critiques

L'ouvreur de l'équipe de France de rugby Romain Ntamack est revenu sur ses performances de novembre et sur les critiques qui ont suivi. Il ne s'attendait pas à ça.

Sauf changement de dernière minute, Romain Ntamack sera l'ouvreur titulaire du 15 de France face à l'Italie dimanche et pendant le Tournoi des 6 Nations. L'ossature de l'équipe qui affrontera les All Blacks en ouverture du Mondial est quasiment connue. À quelques mois du coup d'envoi de la Coupe du monde, le temps de test est révolu. Place aux certitudes pour Fabien Galthié et ses adjoints. Ils ont installé des joueurs à des postes importants et ne comptent pas tout remettre en cause à la moindre erreur. Cela fait également partie de l'apprentissage. Dès sa prise de fonction, le sélectionneur a fait le choix de l'avenir en appelant de jeunes joueurs. Et certains, du fait des excellentes performances des Bleus, ont parfois tendance à l'oublier. "Je trouve effectivement qu'on oublie assez vite mon âge quand je fais des bons matchs et qu'on me le rappelle très rapidement aussi quand j'en fais de moins bons. Forcément, je fais avec", a confié Ntamack, 23 ans, au Midi Olympique. Depuis tout jeune, il a été habitué à être exposé et à devoir répondre aux attentes. "Je sais qu'on attend tout le temps beaucoup de moi, aux entraînements, en match, en club ou en sélection."



Selon lui, il a toujours répondu présent et fait de bons matchs ou tout du moins corrects "sur lesquels on n’avait pas beaucoup de choses à me reprocher." Mais en plus d'avoir un nom connu, Romain évolue aussi à un poste qui a toujours été aux centres des débats dans le rugby français. Un rôle dont on attend beaucoup et tout de suite. Pourtant, et à l'instar d'autres postes, il demande de l'expérience pour se bonifier. "Là, sur cette tournée, j’ai senti qu’on a vite eu envie de me descendre sur pas mal de points." Le Toulousain a le sentiment qu'il n'a pas le droit à l'erreur aux yeux de certains. Et ce, même quand il revient de blessure et qu'il n'a pas joué depuis des semaines. "Je revenais tout juste à très haut niveau, et j’ai l’impression qu’on ne m’a pas pardonné grand-chose." Heureusement, le staff de Toulouse et de l'équipe de France l'ont soutenu. Car il a senti qu'on scrutait le moindre de ses gestes et surtout de ses erreurs pour le "descendre ou [le] remettre en question. Je pensais qu’on serait plus indulgent avec moi. Force est de constater que non."



Comme on l'a dit, l'équipe de France est constamment en construction. Et ces tests de novembre ont été aussi bien une expérience bénéfique pour les corps que pour l'esprit. "J’ai pas mal appris dans cette période, notamment sur moi-même." Les joueurs ont non seulement refusé la défaite, pour reprendre les mots de Galthié, et montré qu'ils avaient progressé et savaient "gagner moche". Mais ils ont aussi développé leur mental en vue d'une Coupe du monde où la pression sera à son comble. Ntamack et ses coéquipiers seront plus attendus que jamais. Les regards du monde entier seront rivés sur eux. Et pas seulement ceux des médias français. "Cela fait partie de la vie d’un sportif et je vivrai certainement d’autres passages comme celui-ci, et encore plus pénibles. On va dire que c’est une étape de mon début de carrière." On souhaite également à l'ouvreur des Bleus de vivre de grands moments sous le maillot tricolore comme il a pu en vivre en 2022 avec le Grand Chelem.