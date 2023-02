RUGBY. 6 Nations. ''J'ai rarement vu des joueurs comme eux'', Novès émerveillé par Dupont et Ntamack

L'ancien sélectionneur du 15 de France Guy Novès ne tarit pas d'éloges envers Antoine Dupont et Romain Ntamack, les Toulousains qui forment la charnière bleue.

Si on devait définir le mandat de Fabien Galthié jusqu'ici, il faudrait parler de continuité. Si on compare la première feuille de match du 15 de France lors du Tournoi 2020 avec celle du match contre l'Italie, on remarque que neuf joueurs du XV de départ sont toujours là. Dès le début face à l'Angleterre, le staff tricolore avait installé Antoine Dupont et Romain Ntamack à la charnière. Un choix fort même si le deux joueurs avaient un énorme potentiel. "Antoine était déjà hors norme et Romain, sans surprise, était programmé pour le haut niveau. Ils avaient la puissance, la vitesse, la technique et le physique pour s'imposer rapidement au plus haut niveau", explique Jacques Brunel via L'Equipe. Si ce dernier n'a pas hésité à aligner les Toulousains durant son mandant, celui qui les a lancés dans le grand bain, c'est Guy Novès. Le demi de mêlée, qui rayonnait avec Castres avant de rejoindre Toulouse, avait notamment été du match interminable contre le Pays de Galles. Quant à l'ouvreur, il n'avait même pas encore joué en Top 14, mais il avait été surclassé et titré avec les Bleuets à la Coupe du monde et Novès l'avait dans le viseur.

Avec mon staff, nous pensions que les deux pouvaient prétendre à la Coupe du monde 2019. Romain, calme, posé, adroit, correspondait déjà au demi d'ouverture idéal. Antoine était presque déjà incontournable. De plus, ils jouaient dans le même club. Leur association était une évidence.

Si Novès n'a pas poursuivi l'aventure jusqu'au Japon, Dupont et Ntamack ont continué à engranger du temps de jeu avec les Bleus jusqu'à devenir LA charnière titulaire sous les ordres de Galthié. Au fil des années, en grande partie grâce au fait qu'ils jouent dans le même club, ils ont développé leurs qualités respectives, se connaissent par coeur et se complètent. Un avantage qui n'est pas s'en rappeler l'association entre Murray et Sexton. À la différence que le premier jouait au Munster et le second au Leinster. Mais ils ont été pendant des années l'une des charnières références en termes de vécu commun et d'expérience au niveau international. Chose qu'on avait plus souvent l'habitude de voir dans l'hémisphère sud et notamment chez les All Backs avec une association 9/10 qui ne changeait que très rarement. C'est un des secrets de la réussite des Néo-Zélandais ces dernières années.



Devenu simple spectateur, Guy Novès a vu grandir ses ouailles sous le maillot bleu mais aussi sous les couleurs de son ancien club, le Stade Toulousain. Il les a vus remporter des titres et réussir un formidable doublé. Et selon lui, ce n'est que le début. "Rien ne peut les arrêter. Ils ont une force incroyable qui les unit mais ils font également preuve d'humilité. Ils pensent à leurs partenaires." C'est sans doute pour cela que le sélectionneur actuel continue de leur faire confiance malgré une intense concurrence, en particulier à l'ouverture. "J'ai rarement vu des joueurs comme eux." Talentueux et humbles, ils font également preuve d'une formidable maturité pour leur âge. D'aucuns ont tendance à oublier que Romain Ntamack n'a que 23 ans. Pourtant, l'un comme l'autre ont déjà montré qu'ils pouvaient être décisifs. "J'ai par exemple été émerveillé par leur séance de tirs au but face au Munster en Coupe d'Europe la saison passée. Quelle maturité, quel sang-froid !" Nul doute qu'ils auront encore un grand rôle à jouer dans un futur proche si le 15 de France veut se hisser sur le toit du monde.