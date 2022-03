RUGBY. 6 Nations. Face au Pays de Galles, les gros gratteurs tricolores vont se régaler

La rencontre de ce vendredi soir entre le Pays de Galles et la France pourrait être l'occasion donnée aux meilleurs gratteurs tricolores de s'exprimer.

6 NATIONS. Mais au fait, qui décide de l'ouverture du toit du Principality Stadium ?La pluie est annoncée sur Cardiff vendredi soir. Avec le toit du Millenium Stadium ouvert, les conditions de jeu seront propices au jeu au sol. Et dans ce domaine, l'équipe de France fait partie des meilleures nations depuis le début de ce Tournoi 2022. Sur les 10 meilleurs gratteurs de la compétition, on retrouve trois Tricolores : Gabin Villière, Anthony Jelonch et Gregory Alldritt, auteurs de trois ballons récupérés chacun en trois rencontres. Julien Marchand, est un autre joueur dont les qualités sont souvent relevées dans ce domaine, que ce soit en équipe de France ou au Stade Toulousain. Avec tous ces poisons au sol, les Bleus possèdent un réel atout pour ralentir le jeu adverse. Alors que le Pays de Galles, lui, a une fâcheuse tendance à voir ses joueurs se couper des soutiens. Face à l'Angleterre, les coéquipiers de Dan Biggar ont à de multiple reprise perdu la possession du ballon à cause de ce manque.

Dès le début de la rencontre, les Diables Rouges sont en difficulté pour assurer la conservation du ballon, et ce même dans leur propre camp, là où ils préparaient un dégagement.

Une incursion initiée par l'ailier Alex Cuthbert puis Ross Moriarty, encore une fois avortée alors que la situation était très intéressante.

Enfin, l'action la plus emblématique de la première mi-temps. Le déblayage de Liam Williams est inefficace et Luke Cowan-Dickie, numéro 2 de l'Angleterre, récupère une pénalité capitale pour stopper net la progression et la dynamique adverse. Si les soutiens gallois se sont largement améliorés en seconde période, profitant de la baisse d'intensité imposée par l'Angleterre, le jeu des hommes de Wayne Pivac a pu se mettre en place et gagner en efficacité. Mais en ce qui concerne l'équipe de France, l'intensité exigée par les hommes de Fabien Galthié sera telle que l'on peut s'attendre à ce que nos gratteurs se régalent à Cardiff et récupèrent bon nombre de possessions durant la rencontre. Le Pays de Galles a perdu sept ballons dans cette zone du jeu contre seulement deux côté Anglais. Une clef du match dont la France pourrait largement profiter ce vendredi soir, et ainsi se projeter face à son nouvel adversaire... l'Angleterre justement.