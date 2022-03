6 NATIONS. Mais au fait, qui décide de l'ouverture du toit du Principality Stadium ?

Ce vendredi, les Bleus joueront à Cardiff dans un stade... ouvert. Habituellement, ce sont les visiteurs qui décident, mais cette année, les choses changent...

"Melvyn verra le ciel gallois ce vendredi". La tirade est signée Fabien Galthié. Philosophe le sélectionneur des Bleus ? Un peu, parfois. Mais là, "Galette" parle bien du factuel, l'arrière garde tricolore s'attendant à être bombardée face au Pays de Galles, puisque le toit du Principality Stadium sera ouvert. Le hic ? C'est qu'en plus du public unique de Cardiff, l'atmosphère sera peut-être encore plus hostile qu'à l'accoutumée, la pluie se joignant à la fête. Dans la capitale galloise, la flotte est annoncée continuellement jusqu'à la semaine prochaine et vendredi à 21h, il n'y aura donc pas d'exception.

Mais à Cardiff, qui décide ? Quel illuminé aurait bien pu décider d'ouvrir le toit d'une enceinte unique, magnifique et probablement la plus belle de la planète rugby ? Beaucoup ont argué cette semaine que les Gallois rétractaient leur charpente métallique dans le but de niveler les valeurs et d'avoir une chance face à la vitesse de jeu des Français. Dans l'idée, l'accusation est tentante, bien évidemment. Mais au vrai, au Principality, les hôtes laissent - normalement - toujours le choix à leurs invités. Pourtant côté Bleu, on assure que l'ignominie ne vient pas d'eux. Evidemment, comme le disait Marc Lièvremont : "il paraît totalement absurde d’avoir la chance de jouer dans la plus belle enceinte d’Europe, peut-être du monde, et de ne pas en jouir pleinement. Refuser que le toit soit fermé, ça dépasse l’entendement et c’est même un aveu de faiblesse, à mon sens."

Au vrai, il s'agit de la Fédération galloise qui, face aux risques de contamination annoncés plus élevés au Covid dans un stade fermé, n’a eu d’autre choix que de laisser le toit ouvert, comme c'était déjà le cas lors de ses dernières réceptions. L'idée ? Que l'enceinte ne soit pas considérée comme complètement "indoor". Beaucoup de frustration chez les amoureux du Tournoi, donc, mais la raison est noble. Même si comme le soulignaient justement quelques habitués de la localité, la majorité des 72 500 spectateurs du Principality s'amasseront ensuite dans les bars de Cardiff qui, jusqu'à ce que l'on sache, ne sont pas à ciel ouvert, eux...