RUGBY. 6 NATIONS. Ce gros point noir que le XV de France doit à tout prix corriger face au Pays de Galles

Le XV de France va devoir s'appliquer face au Pays de Galles ce dimanche dans le Tournoi des 6 Nations. Les Bleus ont perdu beaucoup trop de ballons.

RUGBY. 6 Nations. Edwards annonce la couleur, ce Pays de Galles-France sera une bataille d'orgueil et de stratégieAprès un revers contre l'Irlande, un succès à l'arrachée en Ecosse, et un nul contre l'Italie, le XV de France espère (enfin) montrer son vrai visage ce dimanche face au Pays de Galles. Les Bleus ont timidement commencé à corriger le tir dans certains domaines dans ce Tournoi 2024.

Si l'attaque reste toujours très timide, les Tricolores possèdent la deuxième meilleure défense du 6 Nations. Avec 90 % de réussite au plaquage, ils sont devant toutes les équipes. Si tout n'a pas été parfait lors de leur dernière sortie, ils sont parvenus à ne manque que 11 plaquages face à l'Italie. Aucune autre nation n'a fait mieux cette année.

Grâce aux chiffres de theanalyst, on apprend également que les Français ont réalisé six sauvetages devant leur ligne (à égalité avec l'Italie) et que seulement trois de leurs ratés au plaquage ont débouché sur un essai. Ne pas concéder d'essais est l'un des premiers objectifs de l'équipe de France. 6 NATIONS. XV de France. Le Garrec - Ramos, charnière inédite mais meilleur compromis ?Mais en marquer, c'est aussi une des prérogatives des Tricolores. À titre informatif, l'ailier de l'Ecosse Duhan van der Merwe a marqué autant d'essais que la France, cette année, à savoir cinq. Quand l'Irlande en totalise déjà 15.

Les protégés de Galthié n'ont pourtant pas manqué d'occasions, en particulier contre l'Italie. Mais ils n'ont pas été en mesure de terminer les coups. La faute notamment à un trop grand nombre de ballons perdus.

Selon Opta, la France est la nation qui a concédé le plus de turnovers dans ce 6 Nations 2024 avec 47 ! C'est beaucoup trop quand on voit que la plupart des autres équipes ont à peine dépassé les 30. Dans le même temps, le XV de France ne parvient pas à récupérer de bons ballons, d'où un différentiel de -36.

Crédit image : The Analyst

Les Bleus doivent donc rectifier le tir ballon en main mais aussi dans les rucks où ils ont déjà concédé six turnovers, un record dans ce Tournoi. Sans oublier les 20 ballons tombés au sol depuis le début de la compétition. Pour l'heure, seule l'Angleterre a fait pire (23). On attend donc plus de concentration et d'application dans les passes contre le Pays de Galles, mais aussi plus de présence dans les rucks avec un soutien plus rapide et efficace, sous peine d'aggraver ces chiffres. 6 NATIONS. ''Plus on est dans le dur, plus il est fort'', comment Julien Marchand peut transformer le XV de France ?