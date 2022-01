RUGBY. 6 Nations. Bonne nouvelle, l'équipe de France va pouvoir retrouver son public !

Les trois matchs de l'équipe de France de rugby lors du Tournoi des 6 Nations vont se jouer dans un stade de France complet ou presque avec la fin des jauges.

Vous aviez peut-être manqué l'information. Mais la fin des jauges, notamment dans les stades, est programmée pour le mercredi 2 février en France. Une bonne nouvelle avant le premier match des Bleus face à l'Italie dans le Tournoi des 6 Nations (6 février). Après le superbe succès tricolore face au All Blacks en novembre, les supporters devraient être au rendez-vous pour ce premier tour de la compétition. Il y a quelques semaines, la FFR annonçait qu'il restait encore des places pour la venue des Transalpins. On imagine qu'elles ont dû trouver preneur entre temps. L'enceinte de Saint-Denis devrait donc vibrer devant les actions des hommes de Fabien Galthié.



On sait déjà en revanche que le match contre l'Irlande du 12 février se jouera dans un stade plein. La Fédération s'en était réjouie en novembre dernier via un communiqué. Cette année, l'équipe de France recevra à trois reprises. Trois occasions pour les fans des Bleus de venir les encourager. Une bonne année pour remporter le Tournoi pour la première fois depuis 2010. Sachez cependant que le Crunch du 19 mars face à l'Angleterre affiche lui aussi complet depuis plusieurs semaines. "Les Bleus pourront de nouveau compter sur le soutien de leurs supporters qui seront nombreux à donner de la voix et faire monter l’ambiance du Stade de France lors de ce tournoi des Six Nations 2022." Sachez néanmoins le port du masque reste obligatoire. De plus les spectateurs devront justifier d’un schéma vaccinal complet pour prendre place en tribunes. Dès le 16 février, il sera possible de boire et de manger dans les enceintes sportives.