RUGBY. 6 nations. 15 de France. Uini Atonio, un extraterrestre avec des os de grizzli ?

Le pilier rochelais Uini Atonio sera titulaire avec le 15 de France face au Pays de Galles. Un joueur qui pèse au sein du groupe France au sens propre comme au figuré.

VIDEO. 6 Nations. Ils sont tous fans de ce joueur du 15 de France (et ce n'est pas Antoine Dupont)Ce samedi, le 15 de France pourra compter sur Uini Atonio pour caler sa mêlée face au Pays de Galles dans le 6 Nations. Le pilier rochelais est de retour après sa suspension suite au match de l'Irlande. Et c'est une très bonne chose pour les Bleus. Cette semaine, le sélectionneur tricolore Fabien Galthié n'hésitait pas à dire qu'il était le meilleur à son poste dans l'exercice de la mêlée. Le Néo-Zélandais possède non seulement une excellente technique mais aussi un physique qui lui permet de dominer la concurrence. Un gabarit qui aurait pu être un problème. Mais qu'il a dompté pour en faire une force. Non seulement il est très mobile pour son poids, entre 146 et 149 kilos, mais il possède aussi une extraordinaire capacité de régénération. "Des mecs me chambrent par rapport à cela et disent que je n’ai jamais de vraies blessures", confie le Tricolore via RMC. Bonne hygiène de vie ? Génétique ? "Peut-être que j’ai des os de grizzli !", rigole-t-il. Peut-être un peu de tout ça, hormis les os de grizzli, combiné à une énorme volonté qui font qu'il parvient rapidement à surmonter les pépins physiques.



Pour Philippe Gardent, responsable de la préparation physique du Stade Rochelais, Atonio est "un extraterrestre". Il a cette disposition à récupérer plus vite que les autres. On se souvient qu'Aurélien Rougerie était aussi comme ça. En 2011, avant la coupe du monde, il lui avait fallu que trois mois pour retrouver les Bleus après luxation de la cheville gauche et fracture de la malléole. Il avait ensuite participé au Mondial en Nouvelle-Zélande et été titulaire en finale face aux All Blacks. En 2019, Uini Atonio a en quelque sorte manqué le Mondial au Japon en raison d'une opération. Non retenu dans un premier temps, il avait ensuite été appelé suite à la blessure de Bamba. Mais il avait préféré se faire opérer des cervicales. Un choix décisif dans sa carrière.

L’opération était une option. Je n’étais pas obligée de la prendre. Soit je ne me faisais pas opérer et je n’avais plus de licence, soit me faisais opérer et je pouvais continuer à jouer. Mais, à l’époque, je n’avais pas encore gagné un titre. Finir une carrière à La Rochelle sans rien, j’aurai été dégoûté.

Il a bien fait puisqu'il a ensuite remporté la Champions Cup avec le Stade Rochelais en attendant peut-être un Brennus et une Coupe du monde. S'il fait plus attention à sa préparation et notamment à ses cervicales, il ne se prive pas pour autant. Il se sent très bien dans sa peau à l'heure actuelle et ne se voit pas faire 40 kilos de moins. "Des fois, en dessous de 146, j'ai fait des matchs catastrophiques. Cela dépend la forme que tu cherches. Moi, je suis très bien où je suis." Une condition physique qui lui a permis de devenir un cadre de l'équipe de France. Avec qui il a franchi un palier ces dernières années notamment grâce au staff qui sait comment utiliser son profil si particulier dans le rugby mondial. "Le rugby d'aujourd'hui est plus physique, plus frontal avec beaucoup de mêlées violentes. Il faut que ton corps suive. Est-ce que mon corps suivrait à 120 kilos ? Je ne pense pas…" Peut-être pas en mêlée, mais pourquoi pas au centre ou sur une aile ?