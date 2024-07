RUGBY. 30 ans d'invincibilité en jeu : Les All Blacks de Scott Robertson face au défi anglais

Les All Blacks défendent leur invincibilité de 30 ans à Eden Park face à une Angleterre conquérante. Ce samedi, ce choc pourrait bien redéfinir l'histoire du rugby et marquer la fin d'une ère.

Ce samedi, la Nouvelle-Zélande retrouve l'Angleterre à l'Eden Park. Une rencontre sous haute tension pour les All Blacks. Il n'y a pas si longtemps, ces derniers n'auraient fait qu'une bouchée des Anglais. Mais ce week-end la formidable invincibilité des Néo-Zélandais dans cette enceinte mythique pourrait bien prendre fin.

Les triples champions du monde démarrent un nouveau cycle. Et même si le groupe est expérimenté, on sent qu'il manque encore de repères et d'automatismes. La semaine dernière, les protégés de Scott Robertson ont évité le pire face à l'Angleterre avec un succès d'un tout petit point.

On peut mettre ce retard à l'allumage sur le fait qu'ils jouaient leur premier match de la saison internationale. Là où les Anglais ont pu se roder et retrouver des sensations durant le Tournoi des 6 Nations après une coupe du monde riche en émotions.

Ce n'est donc pas une surprise s'ils ont été en vue la semaine passée. Ce samedi, ils n'auront pas l'effet de surprise. Néanmoins, ils auront l'envie et la certitude qu'ils peuvent faire tomber les All Blacks là où personne n'y est parvenu depuis 30 ans !

En effet, la Nouvelle-Zélande n'a plus été battue à l'Eden Park depuis 1994 et une défaite 23 à 20 face à la France à la faveur notamment d'un 'essai du bout du monde'. Un succès mémorable pour les Bleus qui ont donc été les derniers à s'offrir les All Blacks sur cette célèbre pelouse.

Un mois plus tard, l'Afrique du Sud avait bien failli imiter le XV de France. Mais le match s'était soldé par un match nul 18 partout. Depuis, les Néo-Zélandais ont enchaîné les victoires. Ils se rapprochent même des 50 succès.

Mais il faudra sans doute attendre l'année prochaine si d'aventure les Anglais sont défaits ce samedi. Après l'Angleterre, c'est l'Argentine qui viendra défier les hommes de Robertson dans le cadre du Rugby Championship au mois d'août.

La tâche ne sera pas facile pour l'une comme pour l'autre des équipes, puisque depuis 1921, les All Blacks n'ont perdu que 10 tests à l'Eden Park, avec un taux de victoire de près de 90 %. Pas moins de douze nations, dont la France (battue à 5 reprises), ont essayé de s'y imposer depuis 1994, sans succès.