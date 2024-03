RUGBY. 175 Millions d’euros, c’est la dette faramineuse des clubs anglais après la crise Covid

Les problèmes financiers s’enchaînent pour les clubs anglais avec une dette de 175 millions d’euros à rembourser auprès du gouvernement suite à des ‘‘prêts Covid-19’’.

Selon les informations du média britannique Daily Mail, les problèmes n’en finissent plus pour les clubs de Premiership.

Face aux difficultés financières liées à la pandémie de Covid-19, les équipes de première division anglaise ont dû contracter des prêts fournis par le gouvernement pour survivre.

Un soulagement temporaire puisque ces prêts sont arrivés à échéances et que les clubs doivent débourser un montant de 175 millions d’euros.

Une somme trop importante pour les acteurs de Premiership, les dirigeants ont demandé le report de la date du remboursement. Une option qui n’arrange guère le gouvernement en place selon les révélations du Daily Mail.

Le rugby anglais en crise

D’autant plus que les écuries de Premiership ne disposent pas de beaucoup de garanties pour assurer ce remboursement.

Le dépôt de bilan de clubs historiques comme les London Wasps, Worcester et les London Irish, est le symbole d’une crise sanitaire qui a frappé de plein fouet une économie anglaise déjà bien malade.

Si on rajoute à cela la chute des droits télés du championnat, le départ de stars du XV de la Rose comme Owen Farrell, Billy Vunipola, Courtney Lawes ou encore Manu Tuilagi, l’avenir de la Premiership est loin d’être tout rose.

Rare éclaircie dans le sombre ciel anglais, les performances de certains clubs en Coupe d’Europe. Northampton, les Harlequins, Saracens, Exeter et Bath se sont qualifiés pour les phases finales de la Champions Cup. Avec l’apport de joueurs comme Finn Russell et Ollie Lawrence, Bath est d’ailleurs une des équipes les plus plaisantes à voir jouer cette saison.