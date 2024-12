Rugby. 17 absents ! En flux tendu, la Section Paloise joue sa survie en Top 14 contre Vannes

Les mauvaises nouvelles se succèdent à Pau et accablent les joueurs et le staff. Avec 17 blessés, la Section n'a pas le droit à l'erreur ce week-end face à Vannes.

Les temps sont durs dans le Béarn. Les difficultés s’enchainent, et la Section peine à remonter la pente. Les blessés s’accumulent à l’infirmerie, le jeu n’est plus aussi bien huilé que par le passé. Les verts plongent peu à peu au classement et pointent désormais à une inquiétante 13ᵉ place.

Comment en est-on arrivé là ?

À la mi-saison, Sébastien Piqueronies ne s’imaginait sûrement pas être à l’avant-dernière place du classement. Seulement quatre points séparent les Béarnais des Vannetais, autrement dit une victoire. La Section est donc en difficulté et s’assure une année 2025 sous tension.

Une infirmerie débordante

Cette situation n’est pas arrivée par hasard, les Verts ne comptent plus leur nombre de blessés. L’infirmerie contient une équipe complète avec pas moins de quinze joueurs sur le flanc depuis plusieurs semaines. Et la situation n’a pas l’air de s’arranger. Ce week-end, pour être précis, 17 joueurs manqueront à l’appel.

Parmi eux, des cadres de l’effectif et des leaders techniques qui portent habituellement l’équipe. Derrière, Laporte, Manu et Klemenczak sont aux soins. Mais surtout, la pépite Théo Attissogbe (entorse du genou), blessé à l’automne avec le XV de France. Habitué à s’appuyer sur ses jeunes pousses, Piqueronies, soufre de leur absence, le jeu palois également.

Devant, c’est la même limonade. Longtemps absent, Beka Gorgadze, le poids lourd du pack, est récemment enfin revenu sur les terrains. Mais Rey, Whitelock, Picquette, Kaulashvili et Jolmès sont touchés. Autant d’options en moins pour le staff béarnais pour construire l’équipe.

Au-delà des simples absences, ce sont les conséquences qui posent problèmes. Plusieurs absents sur un même poste signifient moins de profondeurs d’effectif et donc moins de repos. Certains joueurs sont obligés d’enchainer sans pause, notamment en deuxième et troisième ligne, les postes les plus touchés. Quand on connait l’importance de ces postes dans le rugby moderne, on comprend mieux la situation actuelle du club.

Même si les absences n’expliquent pas tout, elles sont une grande partie du problème palois. Il faut également laisser du temps à ce jeune effectif pour se construire et trouver des repères collectifs. Mais le rugby de haut niveau n’attend pas et la Section doit absolument se sortir de cette situation, sous peine de lutter pour le maintien jusqu’à la 26ᵉ journée.

La réception de Vannes au Hameau (samedi, 14h) sera déterminante pour la suite de la saison. Une victoire donnerait une bouffée d’air aux partenaires d’Émilien Gailleton.