RUGBY. 162-0, Outch ! Les Espoirs de Périgueux ont étrillé Beauvais

Samedi dernier, les Espoirs de Périgueux se sont amusés face à ceux de Beauvais, dans un match qui a dû paraître très (très) long pour les visiteurs...



Tous ceux qui ont déjà posé les pieds sur un terrain de rugby connaissent forcément cette sensation : vous savez, celle de se sentir totalement dépassé lors d’un match, écrasé par un adversaire bien plus fort que vous. Ça nous est déjà tous arrivé, et ça nous arrivera certainement encore. Se prendre une déculottée n’est jamais agréable on vous l’accorde, mais celle qu’ont connu les joueurs espoirs de Beauvais il y a quelques jours doit être particulièrement douloureuse. Le score ? 162-0... Si les jeunes de Périgueux ont dû se régaler samedi dernier, en inscrivant 24 essais, ce n’est sûrement pas le cas des Beauvaisiens, qui repartent de Dordogne la queue entre les jambes. Un score fleuve qui témoigne de l’écart de niveau colossal entre ces deux formations.



À noter que le joueur de Périgueux Lucas Vézine a terminé meilleur réalisateur de ce match, en inscrivant 5 essais et 12 transformations (49 points au total). Une humiliation sévère certes, mais qui reste néanmoins loin du record de points inscrits lors d’un match officiel : ce dernier appartenant au club belge du Royal Kituro Rugby Club. Ces derniers, avaient détruits l’équipe de Soignies en 2015, sur le score de 356 à 3. VIDEO. INSOLITE. Belgique - Le Kituro bat Soignies... 356 à 3 dans une parodie de rugbyToujours est-il que les espoirs fédéraux de Beauvais devront se ressaisir avant le prochain match, qui aura lieu ce week-end contre le Rennes Étudiants club. Quant à Périgueux, ces derniers ont fait le plein de confiance, avant d’affronter lors du prochain match l’équipe du CM Floirac. Des Espoirs qui suivent les traces de leurs aînés, qui sont actuellement premiers de leur poule, après leur victoire (également facile) face à Beauvais 57-22.