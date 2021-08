QUIZ. Qui a prononcé ces phrases mythiques du monde ovale ?

Connaître les expressions fleuries de notre sport, c’est une chose. Savoir qui les a prononcées, c'est plus compliqué. Teste-toi !

Depuis que ce cher William Webb Ellis a décidé un beau jour de ruiner une partie de football en prenant le ballon à la main, le rugby est né. Un sport gracieux, doux, tendre qui a vu passer durant des décennies de véritables poètes, sur et en dehors du terrain, qui n’ont rien à envier à Baudelaire ou Verlaine. Parfois même à la sortie d’un match, encore couvert de boue, ces derniers nous ont offert quelques paroles magnifiques qui resteront à jamais gravées dans l’imaginaire collectif. Comme quoi, l’inspiration n’attend pas. Certaines datent plus que d’autres, mais l’esprit reste le même. Toujours, bien entendu, avec un jargon typiquement rugbystique dont on ne se lassera jamais ! Tu as sûrement déjà entendu toutes ces phrases mythiques, mais saurais-tu quel joueur les a dites ? Essaye de retrouver les auteurs de 10 des citations les plus connues de notre sport !

Qui a dit : « Louper un plaquage, c’est comme encu*** un collègue, ça ne se fait pas » Bernard Laporte

Qui a dit : « Au rugby, un caramel ce n’est pas une friandise » Fabien Galthié

Qui a dit : « Heureusement qu’il y avait mon nez, sinon je l’aurais pris dans la gueule » Walter Spanghero

Qui a dit : « J’ai attendu 32 ans pour apprendre les règles du rugby » Thierry Lacroix

Qui a dit : « Le rugby, c’est l’histoire d’un ballon avec des copains autour et quand il n’y a plus de ballon, il reste les copains » Jean-Pierre Rives

Qui a dit : « Dieu m’a donné le talent, et les avants m’ont donné le ballon » Jannie de Beer

Qui a dit : « Dans une équipe de rugby, il n’y a pas de passagers, il n’y a qu’un équipage » Pierre Villepreux

Qui a dit : « S’il n’y avait pas eu la 3ème mi-temps, je ne sais pas si j’aurais eu envie de jouer les deux premières » Laurent Pardo

Qui a dit : « La bière et le rugby sont plus ou moins synonymes » Chris Laidlaw