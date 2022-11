Qui remportera le dernier billet pour France 2023 ? Suivez le match USA/Portugal en direct !

Personne n'en parle mais le Portugal n'est plus qu'à une victoire du Mondial en France"Je ne suis pas sûr que ce soit le plus grand match de nos carrières, mais c'est un grand match", a déclaré Gary Gold, l'entraîneur des États-Unis, sur le site de World Rugby. Ce match, c'est la finale du tournoi de qualification pour la Coupe du monde 2023. Ce vendredi, on connaîtra le nom de la 20e nation qui se rendra en France l'année prochaine. Qui des USA ou du Portugal gagnera sa place dans la poule C aux côtés du Pays de Galles, de l'Australie, des Fidji et de la Géorgie ?

