Quels hommages seront rendus à Christophe Dominici ce week-end ?

Le rugby tricolore va rendre hommage à l'un des ses meilleurs ambassadeurs ce week-end. Christophe Dominici sera célébré en Top 14, Pro D2 et par les Bleus.

Décédé cette semaine à 48 ans, Christophe Dominici a laissé un grand vide dans le coeur de nombreux supporters, amis, coéquipiers, adversaires. Durant tout le week-end, des hommages lui seront rendus sur les pelouses de Top 14 et de Pro D2. "La Ligue Nationale de Rugby et les clubs pros célébreront "Domi". Pour rendre hommage à son talent et se souvenir de la joie qu’il véhiculait, une minute d’applaudissements lui sera consacrée et cette vidéo de ses exploits sera diffusée dans chacun des stades de TOP 14 et de PRO D2", a commenté la LNR. Une vidéo où on le retrouve sous le maillot du Stade Français, avec qui il a remporté cinq Brennus, à retrouver ci-dessous.



Le XV de France aura aussi une pensée pour l'un des plus beaux représentants. La Fédération a prévu différents hommages avec notamment une immense bâche déployée dans les tribunes.