Ce jeudi, l'équipe de France affronte la Namibie dans le cadre des matchs de poules. Un adversaire habitué à cette compétition qui court après sa première victoire.

La Namibie, aussi fidèle habituée du prestigieux tournoi mondial de rugby que les cacahuètes Menguy's à un apéro entre amis, a sécurisé sa septième participation consécutive grâce à sa victoire retentissante 36-0 sur le Kenya, en finale de la phase de qualification du continent africain le 10 juillet 2022. Depuis leurs débuts en 1999, les Welwitschias n'ont pas encore goûté à la victoire dans un Mondial de Rugby, mais l'horizon pourrait s'éclaircir pour eux en France.





Une histoire avec la Coupe du Monde partie en cacahuète

Leur chemin en Coupe du Monde a été parsemé de défaites notables, dont celle face aux hôtes australiens en 2003, où la Namibie a essuyé une défaite historique de 142-0, marquant ainsi la plus grande déroute de l'histoire du tournoi. Pour vous dire, les Namibiens ont encaissé ce jour-là plus de points qu'il n'y a de cacahuètes dans un paquet. Cependant, l'équipe a montré des signes de résilience, notamment en 2015 sur le sol anglais, où ils ont livré un combat mémorable contre la Géorgie. Un court revers 16-17 qui a marqué les esprits et prouvé que les Welwitschias étaient capables de décrocher un premier succès dans cette compétition.

Entraînés par l'ancien sélectionneur de l'Afrique du Sud depuis 2021, les Namibiens ont entrepris une tournée en Amérique du Sud cet été pour affronter des adversaires à leur portée et améliorer leur jeu, tout en ajoutant un peu de piment à celui-ci. Ils ont spécialement fait face à l'Uruguay, qui fait partie de leur poule. Malgré des défaites serrées contre les Teros (26-18) et contre une sélection argentine (27-34), la tournée a permis à l'équipe sud-africaine de renforcer sa cohésion et d'acquérir une expérience précieuse pour ce Mondial tricolore.

Contrairement aux nations majeures de l'ovalie, la Namibie n'a que peu d'occasions de jouer des rencontres internationales. Le pays au plus grand désert du monde est finalement un peu comme cet ami qui n'ose pas se servir à manger lors de l'apéritif : en retrait des autres. Ces affrontements sont précieux dans leur préparation et le résultat importe finalement peu. Néanmoins, une victoire, comme celle face au Chili, également en lice dans l'Hexagone, sur le score de 28 à 26, a donné du baume au coeur des Welwitschias.

Le saviez-vous ?

La Namibie compte dans ses rangs un ancien international australien. Ce 3e ligne a été sélectionné à deux reprises en juin 2017 face aux La Namibie compte dans ses rangs un ancien international australien. Ce 3e ligne a été sélectionné à deux reprises en juin 2017 face aux Fidji et contre l' Ecosse . Il n'avait joué que 33 minutes à l'époque avant de ne plus jamais être appelé par l'ancien sélectionneur de l' Australie . C'est en 2022 qu'il a honoré sa première sélection avec son pays de naissance. Un choix payant qui lui permet désormais de participer à un Mondial.

Une poule bien salée



La Namibie, qui partage la poule A avec la Nouvelle-Zélande, la France, l'Italie et l'Uruguay, sait qu'elle devra faire preuve de détermination et de résilience pour faire bonne figure dans le tournoi. En effet, celle-ci devra affronter de redoutables adversaires, qui risquent de lui rendre la vie dure. Il y aura certainement à boire et à manger avec des rencontres où les Namibiens seront entreprenants et d'autres moments où ils seront totalement dépassés. Durant la préparation, le sélectionneur a particulièrement mis l'accent sur les entames de match afin de ne pas être détaché trop rapidement. Ainsi que sur la consolidation de la défense pour défier des adversaires redoutables comme la France.

Ce match ne parait pas à portée de la Namibie sur la pelouse de Marseille, même si on peut penser que le staff tricolore reposera une partie des cadres en vue des phases finales. On peut avancer sans trop se tromper que la rencontre qu'ils ont cochée sur leur calendrier aura lieu le 27 septembre face à l'Uruguay. Il est donc à craindre que les supporters marseillais assistent à une rencontre à sens unique face à des Tricolores appliqués. En effet, il y aura sans doute des places à prendre dans les rangs de la France en vue des quarts de finale. En bref, l'addition risque d'être (très) salée...

Bien que la Namibie n'ait pas encore réussi à inscrire de victoire à son nom dans l'histoire de cette compétition, cette nation démontre une détermination sans faille et cherche à faire une forte impression en France. Les Welwitschias s'apprêtent à affronter les défis avec courage, et l'espoir de créer des moments inoubliables dans l'histoire du rugby namibien afin de faire honneur à leur pays sur la scène mondiale.

