Quatre Français sélectionnés dans le plus beau XV U20 de l'histoire !

Quatre anciens Bleuets, tous devenus internationaux, ont été sélectionnés dans l'équipe-type U20 de World Rugby.

707, c'est le nombre de joueurs ayant disputé la Coupe du monde U20, et comptant au moins une sélection sur la scène internationale. Commentateur historique de World Rugby pour les U20, Simon Ward les connait tous. A la demande de l'instance, ce dernier a composé son équipe-type à partir de ce panel de joueurs. "Plutôt que de faire des choix évidents comme pour la charnière Youngs - Farrell ou le pilier Mako Vunipola, Ward a pris en compte les joueurs qui l'avaient rendu le plus enthousiaste, au moment d'être à l'antenne."

Et parmi tous ces joueurs, cocorico : il y a quatre Français !

Romain Ntamack, Damian Penaud, Demba Bamba et Cameron Woki ont ainsi été choisis. Le pilier est notamment loué pour son rapport vitesse / puissance et ses performances en demi-finale, puis finale, lors du sacre des Bleuets, en 2018. Ntamack y était également, et le Toulousain est salué pour sa classe, lui qui a été "une clé" du succès tricolore.

Pas champion du monde, utilisé au centre chez les U20 mais à l'aile au niveau international, Penaud est un autre "fils de" sélectionné par Ward. Ce dernier de croire capable Damian d'amener son nom de famille à un autre niveau que celui atteint par son père, Alain.

L'équipe-type

Seules exceptions dans cette équipe, les Kiwis Tevita Li et Asafo Aumua qui n'ont toujours pas porté le maillot des Blacks mais qui avaien tant impressionné, il y a quelques saisons.

XV Type U20 1 Carre 2 Aumua 3 Bamba 4 Itoje 5 Retallick 6 Kremer 8 Deegan 7 Woki 9 Aprasidze 10 Cruden 11 Penaud 12 Ntamack 13 Marchant 14 Li 15 Delguy