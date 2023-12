Quand le Rugby S'incline : Changements d'horaires en TOP 14 Face à l'Euro 2024

La LNR a dévoilé les dates et horaires des demi-finales du Top 14 qui auront lieu à Bordeaux en juin. Face au football, l'ovalie doit une fois de plus s'adapter.

VOS MATCHS TOULOUSE/TOULON ET PARIS/LA ROCHELLE SUR QUELLE CHAINE ET A QUELLE HEURE ?Alors qu'on approche de la mi-saison en TOP 14, la LNR a dévoilé les dates et horaires des demi-finales. Qui se hissera dans le dernier carré cette année ? Pour rappel, ces matchs couperets auront lieu en juin prochain à Bordeaux.

Comme il est de coutume, la première demie est programmée le vendredi soir tandis que la seconde se déroulera le samedi. Jusqu'ici, pas de surprise. En revanche, l'horaire de la première rencontre a pu surprendre bon nombre de supporters.

20h15 un vendredi soir à Bordeaux ? Les spectateurs vont mettre 3h à arriver au stade 🤣 — FredL14 (@FreddyLeb) December 19, 2023

En effet, la LNR et le diffuseur historique Canal + ont placé le coup d'envoi du match à 20h15. Tandis que la seconde demie démarrera à 21h05. Il s'avère que le rugby sera une fois de plus en concurrence avec le football.

"En tenant compte du tirage au sort de l'Euro 2024 de football qui a eu lieu au début du mois, le Comité Directeur de la LNR a fixé la programmation définitive des demi-finales du TOP 14 qui auront lieu à Bordeaux".

En effet, l'équipe de France de football sera en lice à l'Euro 2024 et doit affronter les Pays-Bas le 21 juin à 21h dans le cadre de la 3e journée.

Ce n'est pas la première fois que l'ovale doit changer ses plans à cause de la balle ronde. En 2022, en pleine coupe du monde au Qatar, le coup d'envoi de France-Japon dans le cadre de la tournée de novembre avait été avancé de 16h15 à 14h. Le tout, pour ne pas être en "concurrence" avec le coup d'envoi de la compétition entre l'équipe hôte et l'Équateur, programmé à 17h.

Plus tard dans la compétition, c'est le Top 14 qui avait déjà changé ses horaires. Aucun match de championnat n’avait eu lieu durant l’opposition entre la France et le Danemark ce samedi 26 novembre avec un multiplex avancé à 15h. Par la suite, le match entre Castres et Pau avait été avancé en raison de la participation des Bleus du foot aux 8es de finale.