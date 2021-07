QUALIFICATION COUPE DU MONDE 2023 - Les choses sérieuses commencent en Afrique !

La Coupe du monde 2023 aura lieu en France. Quelles seront les nations africaines à se qualifier ?

Qui rejoindra l'Afrique du Sud pour représenter l'Afrique, à la prochaine Coupe du monde ? On en saura plus à la fin de la Rugby Africa Cup, qui débute ce week-end. Allez,on fait le point !

Quelles sont les nations qualifiées ?

Le Burkina Faso est la dernière nation à s'être qualifiée pour cette Rugby Africa Cup, grâce à sa victoire au tournoi de repêchage. Du côté de Ouagadougou, les Burkinabés d'Antoine Yameogo ont battu le Burundi (52-3) puis le Cameroun (17-13). Le Burkina Faso est le dernier des douze qualifiés, répartis en 4 poules de 3 nations.

Poule A : Namibie, Madagascar, Côte d'Ivoire

Poule B : Kenya, Zambie, Sénégal

Poule C : Ouganda, Algérie, Ghana

Poule D : Tunisie, Zimbabwe, Burkina Faso

Chaque équipe s'affrontera à une seule reprise. Les matchs auront lieu les 3, 7, 10/11, 14 et 18 juillet.

Comment aller à la Coupe du monde ?

La première étape ? Terminer aux deux premières places de chaque poule. Au terme de ce premier tour, quatre nations seront donc définitivement éliminées de la course au Mondial. La seconde étape ? Les phases finales de la Rugby Africa Cup, édition 2022, qui auront lieu dans pile un an. Ces phases finales débuteront par des quarts de finales (le 1er de la poule A vs le 2e de la poule D, et vice versa ; le 1er de la poule B vs le 2e de la poule C, et vice versa) disputés sur un match. Idem pour les demi-finales, puis la finale.

Le vainqueur de la finale sera qualifié pour la Coupe du monde. Le perdant disputera un dernier tournoi de repêchage, comme le Kenya en 2019, qui avait défié l'Allemagne, Hong Kong et le Canada.

Où seront diffuser les rencontres ?

Sur les réseaux de Rugby Afrique, comme pour le récent Burkina Faso - Cameroun. Soit la page Youtube, soit la page Facebook.

Les matchs du week-end :

Namibie - Côte d'Ivoire

Kenya - Sénégal

Et pour le plaisir, voici la rencontre complète entre le Burkina faso et le Cameroun !