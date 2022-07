PRONOSTICS. Les nations européennes vont-elles toutes remporter leur série aux dépens du sud ?

Cette semaine, 5 matchs au programme et pas n'importe lesquels ! Les nations du nord ont toutes une chance de remporter leur série respective. À vos pronos !

Place aux pronostics de la rédaction avec notre partenaire Winamax. Qui va le mieux terminer sa tournée estivale du côté de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande ou encore de l'Afrique du Sud. Une chose est sûre, les rencontres promettent une nouvelle fois d'être explosives. L'Angleterre tentera d'endiguer la série des Australiens, tandis que Gallois tenteront de confirmer leurs deux premiers tests très convaincants. Enfin les Irlandais essaieront de limiter la casse face à des NZ en forme olympique, et pourquoi pas tenter de sortir un exploit monumental à Dunedin.

ÉQUIPE DOMICILE SCORE DOM. SCORE VISIT. ÉQUIPE VISITEURS Nouvelle-Zélande 41 17 Irlande Australie 20 24 Angleterre Afrique du Sud 35 26 Pays de Galles Argentine 28 22 Ecosse Géorgie 32 18 Portugal

Nouvelle-Zélande vs Irlande

Troisième et dernier test de cette tournée pour les Néo-Zélandais. Victorieux à Auckland mais battus lors du deuxième test, les hommes en noir tenteront de remporter la série à Dunedin, dans un stade fermé qui donne souvent lieu à des rencontres très spectaculaires. Mais c'est aussi pour cela que nous voyons les Irish baisser de pied face au rythme, pour le dernier match de leur saison. À l'arrivée et malgré quelques réponses sporadiques durant la rencontre, on imagine l'addition finir par être salée, et les hommes en vert encaisser 40 points, comme lors du 1er test.

Australie vs Angleterre

Voici deux nations qui nous ont montré lors des dernières échéances que leur niveau étaient beaucoup plus proches lors de cette période l'année. Côté anglais, avec un sélectionneur qui joue sa tête, l'heure est à une nouvelle réponse collective pour terminer la tournée sur une deuxième victoire. Reste que les Aussies comptent bien encore capitaliser pour faire le plein de confiance avant la compétition de l'hémisphère sud qui arrive. Compte tenu du contexte, la rencontre devrait à nouveau être serrée, jusqu'à un tournant du match aux alentours de l'heure de jeu. Qui profitera certainement aux Britanniques.

Afrique du Sud vs Pays de Galles

Annoncée déséquilibrée compte tenu des blessures, du ci et du ça, cette triple confrontation a fini par être l'une des plus à suspens de ce mois de juillet. Les champions du monde sud-africains, peut-être un peu trop tranquilles, ont fini par se faire surprendre par des Gallois assurément moins massifs mais aussi plus déterminés. Accrocheurs comme toujours, les hommes de la Principauté se sont inclinés d'un rien lors du premier match, avant de remporter le deuxième grâce à leur plan respecté à la lettre. Pour ce dernier test, on voit tout de même Boks relever la tête, mais sans jamais parvenir à éteindre le feu de ces Diables Rouges.

Argentine vs Ecosse

Malgré des facilités offensives évidentes, ce qu'il manque à cette équipe d'Écosse durant ce mois de juillet est clairement un ouvreur digne de ce nom. Et en dépit de quelques retours importants devant la semaine dernière, c'est une nouvelle fois ce qui devrait lui porter préjudice pour s'adjuger cette tournée sur le continent sud-américain. Les locaux devraient ainsi en profiter et jouer de la rudesse de leur paquet d'avants pour s'imposer par moins d'un essai d'écart, mais remporter la série.

Géorgie vs Portugal

La dernière fois que les Loups s'étaient rendus chez les Lelos, en février dernier, la rencontre s'était soldée par un match nul. Cette fois, c'est un autre contexte et un enjeu bien différent qui tiendront en haleine les deux équipes. De fait, nous voyons la logique se faire un peu plus respecter et les Portugais craquer passée la 50 minute de jeu. Avec quelques talents supérieurs dans cette équipe de l'Est, nous la voyons s'imposer d'une quinzaine de points à la fin.