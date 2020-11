[PRONOSTICS] Un derby sous tension entre le Stade Toulousain et Castres

Place aux pronostics du week-end avec notre partenaire Winamax avec au programme un derby, un choc au sommet en Pro D2 et du Rugby Championship.

Avant de retrouver le XV de France face aux Fidji, place au Top 14. Le match entre Montpellier et Paris est reporté mais derby entre Toulouse et Castres va bien se tenir. Place aux pronostics du week-end avec notre partenaire Winamax.

Stade Toulousain - Castres (SAMEDI 7 NOVEMBRE - 15H15)

Les Toulousains sortent d'une fessée reçue à Paris sans leurs internationaux. Ils auront à coeur de montrer qu'ils sont compétitifs en cette période de doublons. Et quoi de mieux qu'un derby face à Castres pour se redonner du coeur à l'ouvrage. Du côté du CO, on se doit aussi de gagner pour quitter le fond du classement. Les Tarnais ont deux matchs en retard mais accusent dix longueurs de retard sur Toulouse. Ils seraient bien inspirés de gagner.

Le pari sûr : le Stade Toulousain gagne d'au moins 15 points : cote à 1,80.



Le pari audacieux : un match nul qui n'arrange personne ? Cote à 26.

Les Wallabies restent également une correction face à la Nouvelle-Zélande. Une défaite historique pour l'Australie qui fait tâche à la maison. Mais ont-ils vraiment les armes pour s'offrir les All Blacks ? Ces derniers ont effectué de nombreux changements mais pour un Mo'unga, ils alignent un Beauden Barrett. On ne sait pas vraiment si les locaux peuvent espérer mieux que la semaine dernière.

Le pari sûr : Un essai de Rieko Ioane pour son retour comme titulaire au centre ? Cote à 2,15.

Le pari audacieux : Cote à 9,50 pour un succès des locaux de 1 à 7 points.

Biarritz - Vannes (SAMEDI 7 NOVEMBRE - 21H00)

Avec sept victoires en huit matchs, Vannes tourne très fort en Pro D2. Les Bretons dominent le classement général devant des formations comme Oyonnax, Perpignan et Biarritz. C'est justement chez les Basques que Vannes se rend ce samedi. Un nouveau succès à l'extérieur pourrait leur permettre de creuser un écart encore plus grand sur la concurrence. Mais attention, le BO n'a pas perdu à la maison cette saison.

Le pari sûr : Le BO domine son sujet à la pause et au coup de sifflet final : cote à 1,64.

Le pari audacieux : match nul aux citrons puis victoire des visiteurs : cote à 34 !

