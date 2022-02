PRONOSTICS. Toulon va-t-il enclencher une dynamique en s'imposant à Brive ?

Découvrez les grilles de la rédaction avec notre partenaire Winamax. Toulon va tenter d'aller faire un coup à Brive.

Cette semaine dans la grille de la rédaction, focus sur les matchs de la première division et du Tournoi des 6 Nations. En déplacement à Lyon, Biarritz espèce endiguer sa période difficile en faisant un coup dans le Rhône. De son côté, Toulon continue sa mission survie avec un déplacement périlleux à Brive, alors que le Racing devra se défaire des solides castrais à domicile, et que Toulouse espère stopper l'hémorragie au moment de recevoir Bordeaux.

ÉQUIPE DOMICILE SCORE DOM. SCORE VISIT. ÉQUIPE VISITEURS Clermont 34 17 Perpignan Lyon 40 17 Biarritz Racing 92 20 22 Castres Pau 25 20 La Rochelle Montpellier 32 22 Paris Brive 18 10 Toulon Toulouse 21 18 Bordeaux Ecosse 16 20 France Angleterre 28 15 Galles Irlande 48 5 Italie

Clermont vs Perpignan

Clermont vit une saison difficile, marquée par les nombreuses blessures et les irrégularités. Au classement, les Auvergnats pointent à la 10ème place et il est donc obligatoire d'engranger des points à domicile, d'autant plus face au promu, Perpignan.

Lyon vs Biarritz

Malgré la défaite, le déplacement à Castres la semaine dernière a une nouvelle fois montré que les Lyonnais en avaient sous le pied. En recevant le dernier du championnat, en difficulté ces dernières semaines, l'objectif sera donc clairement de prendre le bonus offensif. Mais attention aux Basques, qui ont souvent su nous surprendre cette saison.

Racing 92 vs Castres

Après une première partie de saison difficile, les Franciliens semblent avoir trouvé leur rythme en 2022. Ils restent d'ailleurs sur 4 succès d'affilée en championnat, au moment où les Tarnais pointent le bout de leur nez. Mais attention à cette équipe de Castres, toujours très à l'aise pour faire déjouer ses adversaires. Surtout ceux fragiles à domicile, comme le Racing, déjà vaincu 2 fois dans son antre de Nanterre.

Pau vs La Rochelle

Héroïques et à 13 contre 15 durant près d'une demi-heure face à Toulouse le week-end dernier, les Palois sortent d'un match qui peut faire basculer leur saison dans une autre dimension. C'est en tout cas ce qu'ils vont tâcher de montrer au moment d'accueillir un autre gros de l'élite, La Rochelle. Les Maritimes, eux, viennent de remporter leur premier match en championnat en 2022.

Brive vs Toulon

Les seules équipes à avoir tenu les Brivistes en échec à domicile sont des gros : La Rochelle, Bordeaux et Montpellier. Sinon, les Corréziens sont toujours aussi solides au moment de recevoir dans leur antre. Et ils entendent bien le montrer dans ce choc du bas de tableau, entre le 11ᵉ et le 12ᵉ du championnat.

Montpellier vs Paris

Les Héraultais sont invaincus depuis 9 matchs. Alors qu'ils maîtrisent vraiment leur rugby, ils s'apprêtent à recevoir une équipe de Paris qui, elle aussi, a retrouvé des couleurs et se rapproche du Top 6. Une rencontre qui s'annonce aussi passionnante qu'indécise, même si Montpellier aura l'avantage de recevoir.

Toulouse vs Bordeaux

Grand froid sur Toulouse ! Les Hauts-Garonnais restent sur 6 défaites en championnat, une première dans l'histoire de la poule unique. Et pour sortir de cette spirale, ils devront vaincre Bordeaux dès ce week-end, lui qui est leader du championnat, malgré sa défaite à domicile la semaine dernière. Que ce match s'annonce chaud, pour le derby de la Garonne !

Ecosse vs France

Le match du week-end que tout le monde attend. Les Français seront-ils capables d'aller l'emporter à Murrayfield, là où ils n'ont plus gagné depuis 2014 dans le Tournoi ? Réponse ce samedi, aux alentours des 17h. Les Bleus ont de solides arguments cette année, mais attention aux Scots, qui ont battu l'Angleterre notamment il y 3 semaines, et qui sont souvent en feu dans leur stade.

Angleterre vs Pays de Galles

L'une des plus grandes rivalités du Tournoi. À Londres, les Anglais vont chercher à remettre les pendules à l'heure après la rouste subie l'an dernier à Cardiff, et tenter de rester en course pour la victoire finale. Mais les Gallois se déplaceront avec quelques renforts de choix, et la ferme envie de faire tomber le favori et grand ennemi anglais.

Irlande vs Italie

Malheureusement pour les Transalpins, pas de grand suspens autour de ce match. La grande question, c'est plutôt de savoir par quelle marge s'imposeront les Irlandais. Lors de leur dernière visite à Dublin, les Italiens avaient encaissé 50 points...