PRONOSTICS. Top 14. Toulouse pour un premier succès à Mayol depuis 2005 ?

Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax avec au programme cette semaine du Top 14, du Super Rugby et de la Champions Cup.

Qualifiés pour la finale de la Champions Cup, Toulousains et Bordelais retrouvent le Top 14 ce week-end. Auront-ils bien digéré la qualification ? Le staff va-t-il faire tourner pour économiser les corps et les esprits ? Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax.

Toulon - Stade Toulousain ( samedi 8 mai - 21h05 )

Leader du Top 14, le Stade Toulousain se déplace sur la pelouse d'un RCT qui n'a pas le droit à l'erreur sous peine de perdre sa place dans les six avant la fin de la saison régulière. Les Toulousains sont en confiance après leur qualification en finale de la Champions Cup, mais ils pourraient connaître une baisse de régime. Aux Varois d'en profiter. On rappelera que les Toulouse n'a plus gagné à Mayol depuis 2005. En effet, ses victoires récentes ont eu lieu ailleurs, comme à Nice en 2016 ou à Marseille en 2015.



Le pari sûr : 1,40, c'est la cote pour une victoire de Toulon.



Le pari audacieux : Match nul à la pause puis succès de Toulon, cote à 18.



Crusaders - Waikato Chiefs samedi 8 mai - 9h05 )



C'est la finale de cette édition 2021 du Super Rugby AOTEAROA. Les Crusaders ont largement dominé la compétition avec huit longueurs d'avance sur les Chiefs. Lesquels ont terminé à égalité avec les Blues, mais la franchise d'Auckland a vu la finale lui passer sous le nez à la différence de victoires. On aura donc la chance de voir Damian McKenzie se frotter à Richie Mo'unga.



Le pari sûr : chez eux, les Crusaders sont favoris, cote à 1,17.



Le pari audacieux : les Crusaders gagnent de 1 à 7 points, cote à 4,10. Autant dire qu'on voit les locaux s'imposer avec la manière.



La Rochelle - Stade Toulousain (samedi 22 mai - 17h45)

Le Stade Rochelais joue sa première finale européenne. Un grand moment pour ce club. Les Maritimes n'ont certes pas l'expérience de leurs adversaires, mais le parcours d'Exeter l'an passé laisse planer un vent de doute sur ce match. Le Stade Toulousain aimerait bien ajouter une cinquième étoile sur son maillot. Les deux formations ont tout à gagner. Espérons que l'enjeu ne prendra pas le pas sur le jeu.

Le pari sûr : Pariez sur l'écart de points entre les deux équipes à la fin du match. +8,5 pts pour le Stade Toulousain, cote à 1,10.



Le pari audacieux : 2,40, c'est la cote pour un succès des Rochelais dans cette finale.



