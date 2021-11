PRONOSTICS. Top 14. Pour qui la bonne opération : Bordeaux, Castres ou Lyon ?

Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax avec Castres à Montpellier, Toulon et Lyon et Racing 92 vs UBB. A vos pronos !

Vos Matchs de Rugby : Toulouse/Brive, Agen vs Oyonnax, à quelle heure et sur quelle chaîne ?Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax. Ce week-end, c'est le retour du Top 14. Focus sur le déplacement de Castres à Montpellier. Le choc en rouge et noir entre Toulon et Lyon et la venue du dauphin bordelais sur la pelouse du Racing 92.



MHR vs Castres (samedi à 15h)



On parle beaucoup moins de Montpellier que de Toulouse ou de l'UBB. Pourtant, le MHR occupe une belle troisième place à l'orée de cette 11e journée de Top 14. Les Héraultais restent sur trois succès. Ils sont donc en confiance. Et ce, même s'ils ont soufflé le chaud et le froid à la maison avec deux revers en cinq matchs joués. Les Castrais, 7es, sont sur une dynamique différente puisqu'ils peinent à s'exporter avec quatre défaites de rang en déplacement et une défense qui est pour l'heure beaucoup trop poreuse. Pourtant, trois points seulement séparent les deux formations.



Le pari sûr : double chance, Montpellier ou match nul, cote à 1,13.



Le pari audacieux : cote à 4 pour un succès des Castrais.



Pour parier sur ce match, c'est par ici



Toulon vs Lyon (samedi à 17h)



Le RCT est dans une position très inconfortable au classement. Les Varois occupent la 12e place à seulement deux longueurs de la zone de relégation. On a vu mieux pour une équipe qui ambitionne de remporter le Brennus. Avant de penser à la qualification, il faudrait déjà remonter au classement. Et ça passe par un succès sur des Lyonnais n'ont remporté qu'un match à l'extérieur. Attention cependant au LOU qui a glané quatre bonus défensifs en cinq matchs en dehors de Gerland. Ce qui présage d'un match accroché à Mayol



Le pari sûr : cote à 1,58 pour un avantage de Toulon à la pause et à la fin du match.

Le pari audacieux : Toulon gagne d'au moins 15 points, cote à 3.



Pour parier sur ce match, c'est par ici



Racing 92 vs UBB (dimanche à 21h05)



Le deuxième chez le cinquième sur la pelouse ultra rapide de l'Arena, ça promet un grand match de rugby. C'est du moins ce qu'on espère. Une semaine après la superbe victoire des Bleus sur les Blacks non loin de là, les supporters tricolores ont envie de voir du beau jeu. Tous les internationaux ne seront pas sur la pelouse pour ce premier match après les tests, mais cela n'enlève rien à l'enjeu. Les Franciliens sont très solides à la maison avec quatre succès et 13 essais inscrits. Cependant, ils n'ont pas encore remporté de bonus offensif devant leur public. Méfiance face à des Bordelais qui ont engrangé des points en déplacement avec deux succès et un nul en cinq matchs.



Le pari sûr : succès du Racing 92, cote à 1,35.



Le pari audacieux : Bordeaux-Bègles en tête aux citrons puis victoire du Racing 92, cote à 5,20.

Pour parier sur ce match, c'est par ici

N'oubliez pas les copains : votre 1er pari remboursé jusqu’à 100 € avec l'offre Winamax ! De quoi se tenter un pari audacieux ?

En partenariat avec Winamax.