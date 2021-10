PRONOSTICS. Top 14. Le Stade Toulousain va-t-il tomber à Biarritz ?

Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax avec notamment le déplacement du Stade Toulousain à Biarritz. Le promu va-t-il faire tomber le leader ?

Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax. Ce week-end, le choc retour entre les Boks et les Blacks ainsi que le déplacement de Toulouse à Biarritz ainsi que celui de Paris à Brive.



Biarritz - Stade Toulousain (samedi à 17h)



Le leader va-t-il tomber face au promu ? On imagine déjà la joie des Biarrots et de leur président si d'aventure le BO venait à s'offrir le Stade Toulousain. Ce serait non seulement une très belle opération au classement. Mais ça enverrait également un message aux prochaines équipes en déplacement au Pays basque. Alors oui, le champion de France va faire tourner. Mais son effectif est assez riche pour envoyer une équipe compétitive à Aguiléra.



Le pari sûr : Stade Toulousain en tête à la pause ou match nul, cote à 1,31.



Le pari audacieux : Biarritz Olympique gagne de 8 à 14 point, cote à 10.



Brive vs Stade Français (samedi à 15h)

Sur le papier, ce n'est pas l'affiche la plus sexy de la saison. Mais les Parisiens restent sur un premier succès face à Castres. Ils voudront enchaîner pour rattraper leur retard. Mais qui a dit que les Brivistes allaient leur offrir la victoire sur un plateau. À moins de faire un match très sérieux et de répondre au combat proposé par les locaux, les joueurs de la capitale, ils connaîtront une nouvelle désillusion.



Le pari sûr : victoire de Brive, 1,45.



Le pari audacieux : cote à 9 si le Stade Français s'impose alors que le CAB menait à la pause.



Les All Blacks sont déjà assurés de remporter le Rugby Championship. Mais n'allez pas imaginer qu'ils vont laisser les Boks prendre leur revanche. Le précédent match a été très serré et les Néo-zélandais ne doivent leur victoire qu'à une pénalité en fin de partie. Ils voudront poursuivre leur très belle série et aborder la tournée de novembre sans avoir été battus de l'année. Côté sud-africain, on se doit d'arrêter l'hémorragie et surtout de proposer un jeu plus séduisant.



Le pari sûr : essai de S. Reece ou R. Ioane, cote à 1,23.



Le pari audacieux : victoire des Boks cotée à 4,25.



