PRONOSTICS. Top 14. Castres peut-il faire tomber le leader bordelais ?

Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax avec notamment l'affiche de gala entre l'UBB et Castres en Top 14 ce samedi.

Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax. À une semaine du coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations, on joue la 16e journée de Top 14. Certaines formations sont privées de leurs internationaux, retenus avec les Bleus, ce qui pourrait avoir une incidence sur les résultats du week-end.





UBB vs Castres (samedi à 15h)

Le leader face au troisième du championnat. Une affiche de gala que l'on pourrait bien retrouver au printemps. Les Castrais sortent d'une belle campagne européenne. Et s'ils n'ont pas gagné le moindre match, ils ont affiché de belles intentions. En championnat, les visiteurs restent sur quatre succès de rang. Mais en face, c'est du solide. L'UBB n'a perdu qu'une seule rencontre lors des dix dernières journées. Le collectif bordelais en impose.



Le pari sûr : Bordeaux-Bègles gagne d'au moins 15 points, cote à 3,25.



Le pari audacieux : les Castrais ne sont pas favoris avec une cote à 3,40.



Battus à domicile par Grenoble, les Bayonnais doivent immédiatement réagir pour ne pas laisser Oyonnax et Mont-de-Marsan prendre le large en tête du classement de la Pro D2. Ça tombe bien, l'Aviron voyage plutôt bien cette saison avec six succès en neuf matchs. Mais attention, l'USON a pour habitude de maîtriser sur sujet devant ses supporters avec un seul revers. Généralement, les locaux marquent 30 points en moyenne. On pourrait donc assister à une rencontre animée.



Le pari sûr : succès de Nevers, cote à 1,50.

Le pari audacieux : cote à 12 si John Ulugia marque le premier essai.



Vainqueur Tournoi des 6 Nations 2022



Le Tournoi des 6 Nations débute dans une semaine. Pour l'heure, c'est la France qui endosse le costume de favori. Après sa victoire face aux All Blacks et ses performances en 2021, les Bleus ont une cible dans le dos. Ces derniers veulent enfin remporter la compétition après deux deuxièmes places. Ça tombe bien, l'équipe de France reçoit trois fois cette année. Mais ça ne veut pas dire que la tâche sera facile pour autant.



Le pari sûr : la France, cote à 2,50.



Le pari audacieux : l'Écosse, cote à 11.



