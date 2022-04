PRONOSTICS. Sans joker, Toulouse n'a pas le droit à l'erreur face à la Rochelle

24e journée sous tension en première division. Découvrez les pronostics de la rédaction avec notre partenaire Winamax. Quels clubs vont marquer de précieux points ?

Chaque match est important désormais à trois journées de la fin de la saison régulière. On ne pouvait pas passer à côté de cette 24e journée de première division avec notre partenaire Winamax. De nombreux chocs importants ce week-end avec un Toulouse vs La Rochelle qui sent les phases finales. Sans oublier le déplacement de Toulon à Bordeaux. Du côté de Perpignan, les Catalans comme les Brivistes jouent très gros dans la course au maintien. Va-t-on assister à des surprises ?

ÉQUIPE DOMICILE SCORE DOM. SCORE VISIT. ÉQUIPE VISITEURS Lyon 24 21 Montpellier Clermont 27 21 Paris Biarritz 17 22 Castres Pau 23 18 Racing 92 Perpignan 17 10 Brive Toulouse 27 20 La Rochelle Bordeaux 19 18 Toulon

Lyon vs Montpellier

Le leader héraultais ne compte plus que deux longueurs d'avance sur Bordeaux après son revers face à ce même adversaire. Une réaction est attendue s'il veut se qualifier directement pour les demies. Mais en face, les Lyonnais lorgnent la 6e place qualificative. Un succès local est à prévoir mais avoir le point de bonus pour les visiteurs.

Clermont vs Paris

Mathématiquement, Parisiens comme Auvergnats sont toujours en lice pour les phases finales. Mais compte tenu de ce qu'ils ont montré cette saison, leurs supporters n'y croient pas vraiment. Quid des joueurs ? Les Clermontois devraient s'imposer pour entretenir l'espoir.

Biarritz vs Castres

Les Castrais se sont invités à la fête en cette fin de saison et vu l'enjeu, à savoir une qualification directe en demi-finale, ils ne vont pas laisser passer l'occasion de marquer de précieux points en déplacement sur la pelouse de Biarrots en route vers la Pro D2.

Perpignan vs Brive

Le fameux match de la peur ! Sept points séparent les Catalans des Brivistes, premiers non relégables. Un succès des locaux, même sans bonus offensif, et la fin de saison sera o combien tendue pour les deux formations. On ne voit d'ailleurs pas les visiteurs revenir d'Aimé Giral avec un bonus défensif.

Pau vs Racing 92

Les Palois sont solides à la maison cette saison avec huit succès en onze matchs. Leur prochain adversaire s'est déjà imposé en déplacement, récemment d'ailleurs, mais ce n'est pas son fort. Un bonus défensif est envisageable pour les Franciliens. Un point précieux pour la qualification.

Toulouse vs La Rochelle

Choc aux aires de finales entre Toulousains et Rochelais. Lesquels restent sur cinq victoires et donc deux à l'extérieur. A l'inverse, le Stade souffle le chaud et le froid mais les champions en titre n'ont plus de joker. Ils doivent s'imposer pour rester en course pour les phases finales.

Bordeaux vs Toulon

Avec la Rochelle, Toulon est l'équipe en forme en cette fin d'exercice. Quatre victoires de rang, deux en déplacement, cela pourrait inquiéter des Bordeaux qui, eux, ont subi trois défaites d'affilée devant leur public. Ils ne sont pas en confiance mais devraient s'imposer en laissant le point de bonus défensif aux Toulonnais.