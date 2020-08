[PRONOSTICS] - Sale en embuscade, le Leinster indétrônable : les matchs à ne pas louper !

C'est le retour de la Premiership avec un choc entre le second et le premier. Un Leinster vs Munster est également à l'ordre du jour. Enfin !

Malgré le peu de matchs à se mettre sous la dent, le rugby a repris du côté de la Premiership et la Pro 14. Le Super Rugby Aotearroa n'est pas terminé avec le choc entre les Blues et les Crusaders reporté. Les deux championnats anglo-saxons nous offrent cependant de belles affiches avec un Leinster vs Munster, sûrement déséquilibré, mais intéressant. En Premiership, c'est le duel entre le 3e et le premier qui va détourner tous les regards. Voyons les pronostics du week-end de notre partenaire Winamax.

Sale a repris le chemin de la Premiership avec une défaite face aux Harlequins (16-10). Face aux premiers de poule, Exeter, ils auront à coeur de gagner afin de rester sur le podium. Leur concurrent direct, les Bristole Bears se déplace à Gloucester et les Wasps (à deux points derrière), continuent de pousser avec une première victoire face à Northampton. Exeter, toujours premier avec 8 points d'avance sur Bristol compte bien conserver leur avance à 8 matchs de la fin de la phase régulière. Mais la tâche sera compliquée face à Sale qui a concédé le moins de points (206) et d'essais (21) après 15 journées. Les Sharks ont également le taux de plaquages réussis le plus élevé du championnat avec 88,89 %.

Le pari sûr : victoire du leader Exeter sur le 3e de Premiership. Ils sont en forme et l'objectif reste le même sur cette reprise du championnat. Cote à 1,62 tout de même.

Le pari audacieux : les Sharks font tomber le premier de poule à domicile et colle encore plus à la seconde place. Cote d'une victoire des hommes de Mike Forshaw à 2,10.

POUR PARIER SUR CE MATCH, C'EST PAR ICI

Gloucester vs Bristol

Le 8e face au second, les Bristol Bears. Ce match peut paraître déséquilibré si la pression n'était pas du côté de l'équipe de Semi Radradra. En effet, Bristol, second à 1 point devant Sale doit absolument gagner pour conserver sa seconde place. Gloucester devra s'accrocher, mais la dernière victoire 44 à 15 face à Worcester a mis en confiance les Cherries and whites.

Le pari sûr : victoire des Bristol Bears face à Gloucester avec une cote à 1,70.

Le pari audacieux : Gloucester fait tomber les Bears à la maison et peut espérer gagner quelques places au classement. Cote à 2,00.

POUR PARIER SUR CE MATCH, C'EST PAR ICI

Leinster vs Munster

C'est le choc de cette 14e journée de Pro 14 avec deux équipes solides au niveau européen. Le Leinster, leader incontesté de la conférence A, compte 23 victoires consécutives. Le Munster, second de la conférence B, compte 4 victoires sur 6 à l'extérieur, avec 16 essais marqués hors de ses bases...

Le pari sûr : le Leinster remporte le choc face au Munster, à domicile. Cote à 1,30.

Le pari audacieux : une victoire du Munster au Leinster est très audacieuse, mais pas impossible. De plus, la cote est à 3,75.

POUR PARIER SUR CE MATCH, C'EST PAR ICI

N'oubliez pas les copains : votre 1er pari remboursé jusqu’à 100 € avec l'offre Winamax ! De quoi se tenter un pari audacieux ?

En partenariat avec Winamax.