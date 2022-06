PRONOSTICS. Castres ou Montpellier, qui pour soulever le bouclier ?

Cette semaine, quatre matchs au programme et notamment la grande finale du championnat de France. À vos pronos !

Place aux pronostics de la rédaction avec notre partenaire Winamax. Qui va remporter la grande finale du championnat de France ? Une chose est sûre, c'est une affiche logique puisque le premier de la phase régulière affrontera son dauphin. Castres face à Montpellier, c'est aussi un duel entre la petite bourgade du Sud-Ouest face aux richissimes hommes de la cité héraultaise. Ailleurs ce week-end, l'Italie aura un déplacement très important au Portugal pour se jauger, tandis que le Japon recevra une toujours valeureuse équipe d'Uruguay. Enfin mercredi prochain, les Maoris All Blacks accueilleront l'Irlande pour la mettre dans l'ambiance traditionnelle NZ.

ÉQUIPE DOMICILE SCORE DOM. SCORE VISIT. ÉQUIPE VISITEURS Castres 22 18 Montpellier Japon 38 15 Uruguay Portugal 20 27 Italie Maoris ABS 24 30 Irlande

Castres vs Montpellier

Soyons franc : ce n'était pas l'affiche rêvée par les supporters. Reste qu'une finale est une finale, et que les deux équipes ont complètement mérité leur place. Deux formations très bien structurées, fortes devant et avec de vrais leaders aux 4 coins du terrain. En clair, c'est un match qui devrait être très serré mais dans lequel les Castrais, grâce à leur expérience des grands rendez-vous et leur grinta sud-américaine dans ces moments-là, devraient l'emporter.

Japon vs Uruguay

Beaucoup plus clair ici, avec deux nations aux niveaux disparates. Après leur victoire de la semaine dernière, les Nippons vont vouloir continuer sur leur lancée et se rassurer avant l'arrivée des Bleus sur leurs terres. Malgré quelques remaniements dans leur XV, les Asiatiques devraient encore dérouler offensivement. En face, cette formation uruguayenne, privée de deux éléments d'expérience évoluant en France, ne pourra pas espérer grand-chose si ce n'est de s'accrocher autant qu'elle le pourra.

Portugal vs Italie

Et si c'était lui le match du week-end ? En tout cas et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les deux équipes auront certainement des niveaux très proches ce samedi. D'autant que s'il manque quelques cadres à l'Italie, les Portugais, eux, seront au complet pour tenter de faire tomber les Azzurri. Lors du dernier Tournoi B, on les avait vus faire notamment un match nul en Géorgie, là où tout le monde craint de se déplacer. Reste que grâce à son petit arrière évoluant dans l'Hexagone, on voit bien la Squadra débloquer la situation en fin de match, et s'imposer par un essai d'écart.

Maoris All Blacks vs Irlande

Ce sont deux équipes bis que l'on devrait voir sur la pelouse mercredi prochain. D'un côté, la réserve officielle des Néo-Zélandais et de l'autre, une formation mixte irlandaise. Laquelle des deux l'emportera ? C'est la grande question. Sur l'euphorie et la dynamique, nous voyons bien les NZ avoir un début de match acquis à leur cause et tourner en tête à la pause. Mais sur la durée et grâce à un banc certainement plus fourni, les Irish devraient renverser la situation et l'emporter par moins de 7 points d'écart.