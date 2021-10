PRONOSTICS. PRO D2. Agen va-t-il remporter le match de la peur face à Narbonne ?

En très mauvaise posture en Pro D2, Agen n'a pas le droit à l'erreur face à Narbonne ce vendredi soir en Pro D2. Une revers pourrait avoir des conséquences.

UBB vs MHR (samedi à 15h)



Sans faire autant de bruit que le Stade Toulousain, l'UBB s'est invité sur la deuxième marche du podium très provisoire du Top 14. Les Girondins ont remporté trois de leur cinq matchs. À croire que les coups de gueule de Christophe Urios servent à quelque chose. Le prochain adversaire des Bordelais, c'est le MHR. Une équipe qui pour l'heure est placée en-dehors des places qualificatives. Mais le potentiel est là côté héraultais. Comme chaque saison diront certains.



Le pari sûr : l'UBB en tête à la pause, cote à 1,30.



Le pari audacieux : la cote à 5,25 pour un succès du MHR.



Agen vs Narbonne (vendredi à 19h30)

Dire qu'Agen n'a pas le droit à l'erreur, ce serait être bien en-dessous de la vérité. Les Agenais n'ont pas remporté le moindre match depuis le début de la saison de Pro D2. La réception du promu narbonnais doit se solder par un succès. Le bonus offensif serait également le bienvenu. Mais on peut imaginer que le président du SUA comme les supporters se satisferont d'une victoire à condition qu'il y ait de l'envie et si possible la manière.



Le pari sûr : victoire d'Agen, cote à 1,10.



Le pari audacieux : cote à 5 pour un essai d'Etcheverry et Taulagi.

Saracens - Newcastle (samedi à 16h)



Au cas où vous l'auriez raté, les Saracens sont de retour en Premiership. Cette année, le championnat se joue à 13 équipes. Ce qui produit un décalage dans le bilan des matchs. Pour l'heure, les Sarries sont seulement 9es avec une victoire et une défaite au compteur. Selon toute vraisemblance, ils devraient engranger un deuxième succès. Mais attention aux Falcons qui occupent la 3e place d'une Premiership au classement qui nous revoie dans les années 2000.



Le pari sûr : les Saracens gagnent d'au moins 15 points, cote à 1,39.



Le pari audacieux : victoire des Falcons, cote à 6,25.



