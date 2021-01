[PRONOSTICS] Première à Ernest-Wallon pour Paris depuis 2004 dans le classico ?

Il n'y aura pas que le classico au programme de cette 14e journée de Top 14. Voilà les matchs à suivre et sur lesquels vous pouvez pronostiquer.

Un match reporté et un autre décalé cette semaine pour cause de cas de Covid mais de belles affiches au programme de cette 14e journée de Top 14. Place aux pronostics de ce dimanche avec notre partenaire Winamax.

Pau - Clermont (SAMEDI 9 JANVIER - 18H30)

Cette affiche du ventre mou du classement revêt cependant de grands enjeux. Pour les Clermontois, il s'agit de retrouver le chemin de la victoire. Les Jaunards ont enchaîné trois revers de suite, dont deux à la maison. Camille Lopez n'avait pas mâché ses mots après la défaite face au Racing au Michelin. Ils se doivent de l'emporter en déplacement pour ne pas laisser la concurrence prendre le large et rattraper ce faux pas. Et surtout les clubs comme Pau revenir. Des Palois qui eux regardent derrière. En effet, Montpellier, premier relégable ne compte que trois longueurs de retard avant cette 14e journée et un match en retard. Un point de bonus défensif serait déjà une très belle affaire.

Le pari sûr : 1,35 pour un succès des visiteurs.

Le pari audacieux : match nul à la mi-temps : cote à 10.

Bordeaux-Bègles - Lyon OU DIMANCHE 10 JANVIER - 17H00 )

L'UBB à la maison, c'est du solide. Seuls les Racingmen sont parvenus à s'imposer. Récemment, Toulon a été dominé avec la manière par les coéquipiers de Matthieu Jalibert. L'ouvreur est en pleine forme et aura à coeur de performer avant le Tournoi des 6 Nations. En face, les Lyonnais restent sur des performances mitigés. Battus à Brive puis par Castres, ils ont repris des couleurs contre Montpellier cette semaine. On peut imaginer qu'ils n'auront peut-être pas la tête à ce match mais Mignoni sera là pour les pousser au cul.

Le pari sûr : on vous l'a dit, l'UBB c'est solide à la maison et les parieurs ne s'y trompent pas : cote à 1,10 pour le succès des Bordelais.

Le pari audacieux : Bordeaux en tête à la pause, mais match nul à la sirène, cote à 50 !

Stade Toulousain - Stade Français (DIMANCHE 10 JANVIER - 21H05)

Le classico en clôture de cette 14e journée. Un match qui a retrouvé de sa superbe ces dernières années et qui promet un beau spectacle ce dimanche. Toulouse n'est qu'à deux points de La Rochelle et peut espérer prendre la première place. Quant aux Parisiens, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ils occupent le 4e rang. Certes, à dix longueurs du leader rochelais mais suffisamment près pour s'inviter sur le podium provisoire en cas de victoires. Ils restent d'ailleurs sur deux succès face aux Toulousains... à Jean Bouin. Ils n'ont plus gagné à Ernest Wallon depuis des lustres.

Le pari sûr : Toulouse gagne d'au moins 15 points : cote à 1,76.

Le pari audacieux : victoire de Paris à 7,50.

