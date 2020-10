[PRONOSTICS] Les Toulousains peuvent-ils éteindre les lumières de la Paris la Défense Arena ?

Du rugby dans le sud et du rugby au pays des lumières. Place aux pronostics du week-end avec Wianamax.

Le Top 14 et la Pro D2 continuent avec une 4e journée sous le signe des reports. Si la liste de Fabien Galthié a été dévoilée ce mercredi, les joueurs seront disponibles encore ce week-end pour le plus grand bonheur de leur club. Après, c'est le grand départ pour les vacances d'automne de mi-octobre à début décembre. De plus, les voisins toulousains ont réussi à ramener la Covid à Castres, donc le match face à Brive est reporté. Comme quoi, l'année 2020 n'est pas si horrible que ça. Place aux pronostics du week-end avec notre partenaire Winamax.

Racing 92 VS Stade Toulousain (SAMEDI 10 OCTOBRE - 21H)

Racing 92, 3e avec 9 points et Toulouse, second avec 9 points également. Or, le Racing compte un match de retard et prépare une finale de Champions Cup. Dans le mot "préparation", ils n'avaient pas prévu que le virus allait venir chambouler leur plan. Confinés, les joueurs n'ont pas réellement pu bien s'entraîner. Le Stade Toulousain, lui, continue d'impressionner et semble revenir à son niveau de 2019, où le bouclier de Brennus les attendait au bout.

Le pari sûr : Toulouse se déplace bien avec un 33-30 à Clermont. Cote à 1,52.

Le pari audacieux : le Racing 92 sans une bonne préparation, mais à domicile. Cote à 2,15 !

Nouvelle-Zélande VS Australie (DIMANCHE 11 OCTOBRE - 5h)

Que voulez-vous dire ? Que ça ne sert à rien de parier sur un match où la Nouvelle-Zélande joue ? C'est pas faux. Mais ce n'est pas vrai non plus. L'Australie reste l'Australie et peut tout de même faire tomber la Nouvelle-Zélande. Mais avant ça, il faudra faire tomber les joueurs.

Le pari sûr : la Nouvelle-Zélande marche sur l'Australie. Cote à 1,03. Pari sûr mais peu payé.

Le pari audacieux : l'Australie sort l'exploit de l'année après une journée de Top 14 jouée sans report de matchs. Cote à 6,00 ! La folie.

Pau VS LOU (DIMANCHE 11 OCTOBRE - 19H)

Pau est 5e, et oui. Ils recevront le LOU qui se retrouve à la 8e place, à seulement 3 points d'eux. Les Palois débutent bien leur début de saison avec une victoire sur le fil face à Montpellier lors de la première journée. Le LOU, de son côté, a écrasé des Bordelais aussi mou que des cannelés.

Le pari sûr : on donne l'avantage au domicile. Cote à 1,76 pour les Palois.

Le pari audacieux : le LOU, revigoré, bat les Palois. Cote à 1,80.

