[PRONOSTICS] Les Blues peuvent-ils faire tomber les Crusaders dans ce choc au sommet ?

Ce samedi, les Blues d'Auckland défient les Crusaders. Les deux équipes ont remporté tous leurs matchs. Qui connaîtra son premier revers ?

Heureusement que l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont là pour nous donner notre dose hebdomadaire de rugby. Sans quoi, on serait en pleine décrépitude. Si vous n'avez pas souvent l'occasion de regarder un match de Super Rugby, c'est le moment où jamais. Et pourquoi pas placer au passage quelques pronostics avec notre partenaire Winamax.

Crusaders SAMEDI 11 JUILLET - 9H05 )

C'est le match que tous les supporters néo-zélandais attendaient. Les Blues de Barrett et Carter (qui n'a encore pas joué) sont invaincus dans ce Super Rugby Aotearoa. Les champions en titre ont aussi fait le plein de points. Ils dominent d'ailleurs le classement avec deux unités d'avance sur leurs prochains adversaires. Si la franchise d'Auckland veut prétendre au titre cette année dans cette mouture locale du Super Rugby, elle doit faire un coup à Christchurch.

Le pari sûr : les pronostics ne sont cependant pas favorables aux visiteurs. La cote pour une victoire des Crusaders par au moins 15 points est à 2,5.

Le pari audacieux : ce ne serait pas vraiment audacieux de parier sur un essai de Reece. En revanche, Beauden Barrett n'a encore pas marqué (cote à 2,75).

Comme dans l'autres rencontres du week-end, Hurricanes et Highlanders ont le même bilan d'une victoire pour deux défaites. La semaine passée, les visiteurs du jour n'ont pas résisté aux Crusaders tandis que les locaux allaient infliger une quatrième défaite de rang aux Chiefs. Lesquels vont apprécier le week-end de repos.

Le pari sûr : succès des Hurricanes et plus de 51,5 points marqués dans le match (cote à 2,25).

Le pari audacieux : victoire des Highlanders par au moins 6 points d'écart. Cote à 3,70.

Waratahs - Western Force (SAMEDI 11 JUILLET - 11H15)

La semaine dernière, les Waratahs ont raté leur entrée dans la compétition face aux Reds de James O'Connor. Ils doivent rectifier le tir face à la Western Force, de retour dans le Super Rugby après avoir été exclue en 2017. C'est une belle occasion pour cette franchise de montrer qu'elle mérite sa place dans le Super Rugby. Les locaux doivent profiter du nul des Reds face aux Rebels pour revenir dans la course.

Le pari sûr : vous ne prenez pas trop de risques en pariant sur un essai de M. Nawaqanitawase ou J. Maddocks ou J. Ramm (cote à 1,12).

Le pari audacieux : victoire des visiteurs pour leur premier match (cote à 5,50).

