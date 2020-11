[PRONOSTICS] L'Ecosse pour la passe de deux face aux Bleus ?

Ce dimanche, les Tricolores retrouvent les Ecossais dans le cadre de la Coupe d'automne des nations. Il y a de la revanche dans l'air.

Après la belle victoire face à l'Irlande, et l'annulation du match contre les Fidji, on retrouve enfin le XV de France. Les Bleus voudront poursuivre sur leur lancée. Du côté du Top 14, on joue les matchs reportés pour cause de Covid. Place aux pronostics du week-end avec notre partenaire Winamax.

Écosse - France (DIMANCHE 22 NOVEMBRE - 16H00)

Privés du match contre les Fidjiens, les Bleus retrouvent les Ecossais dimanche. Ce sont les seuls à avoir battu les Tricolores en 2020. Il y a donc de la revanche dans l'air. Galthié a choisi de récompenser les finisseurs à Murrayfield. Ils auront à coeur de faire une grosse partie pour prouver qu'ils ne sont pas que des remplaçants. En face, les Ecossais, privés de leur maître à jouer Finn Russell, voudront faire la passe de deux dans leur stade.

Le pari sûr : la victoire de la France, cotée à 1,40, sur les Ecossais.



Le pari audacieux : chez eux, les Ecossais posent des problèmes aux Bleus en première période puis s'inclinent. Cote à 5,10 pour un avantage des locaux à la pause suivi d'une défaite.

Argentine - Australie (SAMEDI 21 NOVEMBRE - 9H45)

Ce n'était peut-être pas le match le plus attendu de l'année, mais depuis la victoire historique des Pumas sur les All Blacks, les Argentins ont la cote. On peut craindre une certaine décompression mais on peut compter sur les Sud-Américains pour y mettre encore du coeur. En face, l'autre nation qui a fait tomber les Néo-Zélandais cet automne. C'est un peu le choc des vainqueurs, et pas dans le mauvais sens du terme.

Le pari sûr : Cote à 1,15 seulement s'il y a plus de 42,5 points marqués dans le match.

Le pari audacieux : Imaginez la surprise : l'Argentine gagne de 1 à 7 points : cote à 26.

Stade Français - Bordeaux-Bègles (SAMEDI 21 NOVEMBRE - 15H15)

Ce devait être le match d'ouverture de la saison après des mois sans jouer pour cause de Covid-19. Mais le virus avait également perturbé le lancement de l'exercice 2020/2021. En effet, les Parisiens avaient demandé le report du match suite à plusieurs cas. Depuis, de l'eau a coulé et les deux équipes restent sur deux belles victoires. L'UBB est allée s'imposer à Castres tandis que le Stade Français a dominé le leader rochelais.

Le pari sûr : La victoire du Stade Français ou match nul, double chance cotée à 1,33.

Le pari audacieux : le Stade Français gagne d'au moins 15 points : cote à 4.



