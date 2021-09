PRONOSTICS. La Rochelle va-t-elle éviter un 3e revers d'affilée à Clermont ?

Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax. L'occasion de montrer que vous savez à l'avance quels seront les résultats des matchs du week-end.

Qui aurait pensé que cette rencontre serait un match de mal classés ? Ni l'ASM ni le Stade Rochelais n'ont encore remporté de matchs dans cette saison. Si bien que les premiers cités sont 12es et les seconds évoqués, 13es et premiers relégables. Malheur aux vaincus qui pourraient bien rester dans la zone rouge avec un seul point au compteur. Les Auvergnats seraient bien inspirés d'aller chercher le bonus offensif. Mais ils voudront déjà la victoire pour ne pas être distancés et risquer la colère des supporters. En face, le double-finaliste de l'an passé est sous pression.

Le pari sûr : cote à 1,70 pour un succès de l'ASM.



Le pari audacieux : Match nul à la pause puis succès de Clermont, cote à 19.



Toulon vs Paris (dimanche à 21h05)

Autre rencontre importante de bas de tableau. Toulon a laissé échapper la victoire face à Montpellier. Et on imagine que les leçons ont été apprises. Quant aux Parisiens, ils semblent toujours fonctionner au diesel à l'image d'un Laumape qu'on attend plus tranchant. Le Stade Français ne peut pas se permettre de repartir de Mayol avec une bulle. Les Varois ne peuvent pas enchaîner avec un revers à la maison. Vous avez dit match sous tension ?



Le pari sûr : succès du RCT, cote à 1,35.



Le pari audacieux : Toulon gagne d'au moins 15 points, cote à 2,90.



Australie vs Afrique du Sud (samedi à 9h05)

Les champions du monde veulent leur revanche. Eux qui ont été battus sur un coup de pied de Quade "le sauveur" Cooper à la 80e. L'ouvreur vétéran sera encore titulaire face à des Boks qui doivent produire un meilleur rugby pour l'emporter. Le jeu des Sud-Africains ne fait pas rêver. Mais d'aucuns diront que s'il fait gagner, c'est le principal.

Le pari sûr : triple chance marqueurs d'essais sur M. Mapimpi ou B. Mbonambi ou M. Koroibete, cote à 1,19.



Le pari audacieux : l'Australie gagne de 8 à 14 points, cote à 9,50.



