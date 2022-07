PRONOSTICS. La France va-t-elle éviter le piège tendu par le Japon ?

Place aux pronostiques de la rédaction avec notre partenaire Winamax. Cette semaine, focus sur les matchs internationaux avec notamment Japon vs France.

Place aux pronostiques de la rédaction avec notre partenaire Winamax. La saison internationale a déjà commencé avec notamment la belle victoire des Barbarians face à l'Angleterre. Mais ce week-end, les nations majeures du rugby mondial seront enfin sur le pré. La France joue notamment son premier test face au Japon. Mais il ne faut pas oublier le choc entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande tandis que l'Australie recevra l'Angleterre. De son côté, l'Italie joue gros en Roumanie. Le Pays de Galles rend visite à l'Afrique du Sud avec l'espoir de redorer son blason.



ÉQUIPE DOMICILE SCORE DOM. SCORE VISIT. ÉQUIPE VISITEURS Japon 16 28 France Nouvelle-Zélande 30 15 Irlande Australie 22 21 Angleterre Afrique du Sud 34 23 Pays de Galles

Argentine 24 26 Écosse Roumanie 16 28 Italie

Japon vs France

C'est avec un groupe remanié mais talentueux que la France se déplace au Japon. La tournée en Australie a prouvé que des joueurs pouvaient gagner leur place chez les Bleus. Aussi, aucun des éléments sélectionnés ne va jouer les touristes en Asie. Il reste quelques places à prendre en vue de la Coupe du monde. Les Tricolores manqueront d'automatismes mais ils feront la différence dans le second acte pour l'emporter.

Nouvelle-Zélande vs Irlande



Après la double déception du Leinster en coupe d'Europe et en championnat, sans oublier les éliminations des autres provinces celtes, l'Irlande sort d'une saison 2021/2022 compliquée. Elle doit se refaire la cerise. Et quoi de mieux qu'une tournée au pays du rugby pour retrouver des couleurs. Le XV du Trèfle a plusieurs fois battu les Blacks ces dernières années, mais jamais sur leur sol. Pas sûr que ça arrive cette année tant les franchises néo-zélandaises ont dominé dans l'hémisphère sud.

Australie vs Angleterre

Sans doute l'une des affiches les plus indécises de ce premier vrai week-end de matchs internationaux. Les Anglais ont guère été brillants lors du dernier tournoi. Ils sont revanchards et veulent prouver qu'ils font bien partie des favoris en vue de la Coupe du monde en 2023. Côté australien, battre l'Angleterre relève de l'obligation. Les Wallabies ont les armes et le talent pour le faire. Ce sera à n'en pas douter un match serré.

Afrique du Sud vs Pays de Galles

Battus par l'Italie en fin de Tournoi il y a quelques mois, les Gallois sont aussi dans le dur depuis le dernier Mondial. Malgré un effectif très solide, ils peinent à trouver la bonne formule et surtout de la constance dans leurs résultats. En face, se présentent des Boks, classés à la première place du classement mondial, qui ont peu joué depuis leur titre mais n'en reste pas moins impressionnant. Ils auront à coeur de faire forte impression à un an et demi de l'échéance mondiale en France.

Argentine vs Ecosse

Cette affiche devrait être animée. Les Ecossais ont proposé de très belles choses au niveau international mais ont besoin de confirmé. Quant aux Pumas, ils ont beaucoup de choses à prouver. Privés de franchises, leurs joueurs ne bénéficient plus de l'expérience acquise face aux équipes néo-zélandaises, australiennes et sud-africaines. Leurs meilleurs joueurs sont répartis en Europe, principalement. Ils ont besoin de trouver des repères communs. Le Chardont pourrait en profiter pour l'emporter.



Roumanie vs Italie

L'Italie n'aura pas un été facile même si contrairement aux autres nations du Tournoi, elle ne se rend pas dans l'hémisphère sud ou en Asie. Les Italiens vont affronter des sélections qui ont les dents longues et surtout qui rêvent de battre une formation qui participe au Tournoi. À savoir le Portugal, la Géorgie et la Roumanie donc. Un match qui ne sera pas de tout repos pour les Transalpins. Leur expérience et leur joueur de talent devraient faire la différence.