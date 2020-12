[PRONOSTICS] Des Bleus dans la meilleure position face aux Anglais, celle d'outsider

Les Bleus peuvent-ils créer la surprise dans l'antre du rugby anglais face au XV de la Rose ? Les Pumas auront-ils la tête à affronter les Wallabies ?

La saison internationale 2020 prend fin ce week-end avec la finale de la Coupe d'automne des nations mais aussi le dernier match du Tri Nations entre l'Australie et l'Argentine. Place aux pronostics du week-end avec notre partenaire Winamax.

Angleterre - France DIMANCHE 6 DÉCEMBRE - 15H00 )

C'était la finale annoncée avant le début de cette Coupe d'automne des nations. Compte tenu de la poule des Bleus et de la forme de l'Angleterre, ces deux sélections étaient programmées pour se retrouver pour le titre. Les Tricolores restent sur un succès à Saint-Denis face aux Anglais. Mais ce match n'aura pas lieu au Stade de France mais à Twickenham. Et ce XV, n'est pas celui qui l'avait emporté en février dernier. En face, le XV de la Rose aligne ses cadres.

Le pari sûr : succès d'au moins 15 points des Anglais coté à 1,50.



Le pari audacieux : la France remporte ce match un peu à la surprise générale. Cote à 7,25.

Australie - Argentine (SAMEDI 5 DÉCEMBRE - 9H45)

Dans quel état d'esprit et physique seront les Argentins face aux Wallabies ? Les Pumas ont connu une semaine très compliquée après la divulgation de tweets xénophobes de trois joueurs dont leur capitaine, Matera. Tout le monde du rugby a réagi et nul doute que tous les regards seront tournés vers l'Australie pour cette rencontre. On peut imaginer qu'ils seront en bout de course physiquement face à des Wallabies qui voudront terminer sur une très bonne note devant leur public.

Le pari sûr : 1,72, c'est la cote si les deux équipes marquent plus de points dans le second acte que dans le premier.

Le pari audacieux : le nul à la pause puis la victoire des Wallabies : 14,50.



L'émotion sera à n'en pas doute au rendez-vous pour ce match. Le hasard du calendrier a voulu que les deux anciens clubs de Christophe Dominici s'affrontent le week-end où l'ancien ailier des Bleus sera inhumé. On peut imaginer que de nouveaux hommages lui seront rendus deux semaines après son décès brutal et soudain. Au classement Toulon tourne bien avec cinq victoires au compteurs mais Paris n'est pas loin derrière. Une victoire à domicile et les Parisiens pourraient refaire leur retard et s'inviter dans les six.

Le pari sûr : La victoire du Stade Français ou le match nul : cote à 1,16.

Le pari audacieux : Toulon en tête à la pause mais battu par le Stade Français : cote à 5,20.

