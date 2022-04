PRONOSTICS. Choc de haut de tableau : Bordeaux peut-il faire trembler le leader Montpellier ?

Ce week-end en première division, on joue la 23e journée. De nombreux matchs sont importants en vue de la qualification pour les phases finales.

Cette semaine dans la grille de la rédaction avec notre partenaire Winamax, focus sur la 23e journée de première division. La lutte pour les places qualificatives bat son plein. Rien n'est fait même pour des formations qui pointent pour l'heure à la 9e voire la 10e place. Il y aussi de l'incertitude en haut du tableau concernant la qualification directe pour les demies. Chaque point vaut son pesant d'or !

Montpellier vs Bordeaux

Les deux clubs sont dans une dynamique totalement différente. Leaders du championnat, les Héraultais n'ont perdu que deux matchs en dix rencontres et ont validé leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. À l'inverse, leurs dauphins bordelais ont suivi un triple revers contre la Rochelle. On peut s'attendre à un sursaut d'orgueil de Bordeaux, mais la victoire ira aux locaux.

Brive vs Lyon

Les Lyonnais n'ont pas remporté beaucoup de rencontres en déplacement (2). Mais s'il y a bien un match qu'ils doivent gagner s'ils veulent accrocher la qualification, c'est celui-ci. Brive c'est solide à domicile mais Lyon devrait envoyer la grosse équipe pour cette rencontre et ne laisser que le point de bonus défensif aux locaux.

La Rochelle vs Perpignan

La Rochelle, c'est l'équipe en forme en cette fin de saison. Les Maritimes ont enchaîné les succès, notamment à domicile. Et ils ont besoin de points pour aller chercher la qualification directe en demie. On peut donc s'attendre à une victoire avec le bonus offensif face à des Catalans qui ont peut-être déjà les yeux rivés sur l'Acces-Match.

Racing 92 vs Biarritz

En route vers la Pro D2, Biarritz ne devrait pas opposer une grande résistance face à des Franciliens qui se doivent de l'emporter avec la manière sous peine de voir la concurrence lui passer devant. Rien n'est fait pour la qualification en phases finales.

Toulon vs Toulouse

C'est certainement le match qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine. Et pour cause, on attend la foule des grands jours à Marseille pour ce choc. Mais le Stade se déplacera sans certains de ses cadres pour affronter les Varois. Lesquels sont sur une excellente dynamique. Ils devraient l'emporter après un match pas si spectaculaire qu'espéré.

Paris vs Pau

Le 11e face au 10e et plus grand-chose à jouer au classement pour les locaux. A l'inverse, les visiteurs sont mathématiquement toujours en course pour une place dans les six. Une rencontre serrée est à prévoir avec un succès des Parisiens qui ont remporté 8 de leurs 11 matchs joués à la maison.

Castres vs Clermont

Castres à domicile, c'est dix victoires en onze matchs. Autant dire que la tâche des Clermontois ne sera pas facile. D'autant plus que le CO peut viser la deuxième place et rêver d'une qualification directe en demi-finale. Les Auvergnats ne sont pas aussi bien lotis et pourraient même ne pas voir les phases finales. Un succès castrais se dessine.