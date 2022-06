PRONOSTICS. Castres vs Toulouse, un derby pour une place en finale : qui montera à Saint-Denis ?

Place aux demi-finales avec Castres vs Toulouse ce vendredi soir puis Montpellier vs Bordeaux samedi. Qui va se qualifier en finale ?

Place aux pronostiques de la rédaction avec notre partenaire Winamax. Qui va se qualifier pour la grande finale du championnat de France ? Il ne reste que quatre équipes en lice, dont le champion sortant, Toulouse. Les Toulousains défient le leader de la saison régulière, Castres. Personne n'a voulu assumer le statut de favori. Sans doute pour évacuer la pression avant ce match couperet. Du côté de Bordeaux, opposé à Montpellier, la semaine a surtout été marquée par les déclarations de certains joueurs et de l'entraîneur. Une chose est sûre, ces matchs sont très indécis à l'instar des finales qui auront lieu dans les autres championnats. En effet, ce samedi, les Blues et les Crusaders croisent le fer tout comme les Bulls et les Stormers. Sans oublier le choc entre Leicester et les Saracens. Que du lourd !



ÉQUIPE DOMICILE SCORE DOM. SCORE VISIT. ÉQUIPE VISITEURS Castres 13 20 Toulouse Montpellier 23 17 Bordeaux Leicester 21 22 Saracens Blues 24 23 Crusaders Stormers 25 26 Bulls

Castres vs Toulouse

Les supporters des deux équipes ne pouvaient pas rêver mieux, sauf peut-être de voir le CO et le Stade s'affronter en finale. Mais une demie, c'est déjà remarquable. Surtout quand on sait que les deux clubs n'ont que très rarement croisé le fer à ce stade de la compétition. Si les Castrais ont pour eux la fraîcheur physique, les Toulousains, passés par les barrages, sont sans doute plus dans le rythme. Ce qui devrait leur permettre de l'emporter dans ce match couperet.

Montpellier vs Bordeaux



Les dernières semaines n'ont pas été de tout repos à Bordeaux. En raison notamment des déclarations de l'entraîneur girondin destinées à réveiller ses troupes. Une stratégie qui a fonctionné pour le barrage face au Racing 92 mais qui a un peu secoué le vestiaire. Dans ce match qui s'annonce serrée, la sérénité du groupe héraultais devrait permettre au MHR de l'emporter pour retrouver la finale quatre ans plus tard.

Leicester vs Saracens

Choc au sommet en Angleterre. Le Leicester a dominé la phase régulière de la tête et des épaules. Sa présence en finale est plus que logique. En face se dresse l'une des équipes les plus titrées de ces dernières années en Europe. Un groupe qui les joueurs et l'expérience des grands rendez-vous. Il ne faut pas s'attendre à un match forcément spectaculaire. Mais l'engagement sera au rendez-vous à n'en pas douter. Le score sera très serré en faveur des Sarries.

Auckland vs Crusaders

La finale que tous les fans attendaient. Des internationaux à presque tous les postes, des grands noms de l'ovalie, des duels qui promettent d'être mémorables. Les Crusaders, c'est la franchise la plus titrée de l'hémisphère sud. Mais en face, les Blues ont réalisé une superbe saison et sont en pleine confiance. Après des demies très serrées dans des conditions climatiques très humides, cette rencontre devrait aussi se jouer sur des détails et des exploits. Avantage Blues.

Stormers vs Bulls

Qui aurait parié sur la présence de ces deux franchises sud-africaines en finale du championnat des provinces celtes. Sans doute pas le Leinster qui rêvait de conserver son titre après sa défaite en finale de la coupe d'Europe. Mais les Bulls ont parfaitement suivi leur plan. En face, les Stormers ont dominé l'Ulster pour une finale 100 % sud-africaine qui va aussi être disputée.



