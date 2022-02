PRONOSTICS. A Pau, Toulouse va-t-il enfin relever la tête et relancer sa saison ?

Découvrez les grilles de la rédaction avec notre partenaire Winamax. Toulouse voudra enfin gagner un match sur la pelouse de Pau.

Nouveau rendez-vous pronostics avec notre partenaire Winamax. Cette semaine dans la grille de la rédaction, focus sur les matchs de la première division. En déplacement à Pau, Toulouse a vraiment besoin de points après quatre revers de rang. De son côté, Toulon a activé le mode survie et doit aussi grappiller des points pour sortir de la zone rouge. On suivra aussi l'un des chocs de cette journée entre Castres et Lyon.

ÉQUIPE DOMICILE SCORE DOM. SCORE VISIT. ÉQUIPE VISITEURS Pau 23 17 Toulouse Castres 29 28 Lyon Bordeaux 22 27 Racing 92 Paris 30 13 Biarritz La Rochelle 35 23 Clermont Brive 16 34 Montpellier Toulon 22 17 Perpignan

Pau vs Toulouse

Toulouse n'est clairement pas au mieux en championnat avec quatre défaites de rang. Ce qui n'est pas arrivé depuis plusieurs années. Les hommes de Mola ne sont pas en confiance et les Palois pourraient en profiter pour s'offrir une belle victoire.

Castres vs Lyon

Cette affiche n'en a peut-être pas l'air pour certains, mais c'est un choc de notre championnat. Et pour cause, le CO est 4e et le LOU 3e du Top 14. Seuls trois points séparent les deux clubs. Si les Lyonnais ont remporté leur quatre derniers matchs, Castres n'a perdu qu'une seule fois sur ses terres.

Bordeaux vs Racing 92

Pour l'heure, les Bordelais ont été reçus 8/8 à domicile. Pas une formation du championnat n'a réussi à faire tomber le leader. Et les Racingmen ne sont pas les plus solides en déplacement (3/8). On peut donc imaginer que la série va se poursuivre. Mais attention, le leader n'est pas à l'abri d'un premier faux pas.

Paris vs Biarritz

Le Biarrots ne réalisent pas la saison qu'ils avaient espérée avec une 14e place qui les renvoie pour l'heure directement en Pro D2. De son côté, Paris est sur une bonne dynamique, mais a besoin de constance pour espérer terminer dans les six places qualificatives pour les phases finales.

La Rochelle vs Clermont

Match ô combien important dans la course à la qualification. La Rochelle n'est pour l'heure pas dans le bon train pour une nouvelle finale. Seulement 7es, les Maritimes peinent aussi à enchaîner les bonnes prestations. Récemment battus à domicile, ils voudront relever la tête face à des Auvergnats loin d'être impériaux à l'extérieur : une seule victoire en neuf matchs.

Brive vs Montpellier

Montpellier fait figure d'ogre dans le championnat. Les Héraultais restent sur 8 victoires de rang. Ils occupent logiquement la 2e place du championnat derrière Bordeaux. En face, le CAB enchaîne généralement une victoire par deux défaites. Et ils ont perdu leur dernier match.

Toulon vs Perpignan

C'est un peu le match de la peur entre Toulon 13e et Perpignan 12e. Les Toulonnais pourraient sortir de la zone rouge en cas de succès. Les dernières semaines n'ont pas été de tout repos pour les Varois. Ils ont besoin de se focaliser sur le sportif pour sortir la tête de l'eau. Et ça passe par une victoire face aux Catalans.