PROGRAMME TV. 1/2 finale, 6 Nations U20, finale Elite 1 et Super Rugby : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Voici le programme TV à venir de ce week-end, avec des 1/2, des finales et le début du Tournoi des 6 Nations U20.

Les phases finales sont là... Demandez le prograaaaamme ! La Rochelle, le Racing 92, l'UBB et le Stade Toulousain sont à dix jours d'une finale de championnat. Sauf que samedi soir, il n'en restera plus que deux. Alors si vous voulez être sûr de ne rien manquer, notez les informations ci-dessous. Et réjouissez-vous : deux autres finales auront lieu ce week-end, sans oublier le début des Bleuets dans le Tournoi des 6 Nations U20 face au rival anglais.

Qui a hâte ?

Vendredi 18 juin

TOP 14 (1/2 finale)

La Rochelle vs Racing 92 (20h45), sur Canal+

Samedi 19 juin

Super Rugby Trans-Tasman (finale)

Blues vs Highlanders (8h55), sur Canal+ Sport

Tournoi des 6 Nations U20 (1ère journée)

Angleterre U20 vs France U20 (17h50), sur France 4

TOP 14 (1/2 finale)

Stade Toulousain vs UBB (20h45), sur Canal+

Dimanche 20 juin

Elite 1 Féminine (finale)