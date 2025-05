PROD2. Monument en péril : ce bastion du rugby français va-t-il être relégué en nationale ?

Après s’être battue un temps pour une éventuelle place dans le Top 6, l’entité lot-et-garonnaise jouera l’un des matchs les plus ''aigus'' de l’histoire du club.

En Top 14, l’éventualité d’une relégation du Stade Français effraie. Que ce soit pour l’histoire du club dans les années 2000, mais aussi ce qu’il représente dans ce rugby du "nord" toujours aussi maigre aux échelons professionnels.

Mais en Pro D2, un autre club historique du rugby français végète dans les bas fonds du classement. L’un des plus grands bastions de la balle ovale française, même, qui joue à se faire (très) peur.

PROD2. Ogres de l’hiver, Grenoble et Aix vont-ils tout perdre et voir le Top 14 leur passer sous le nez ?

Actuellement 14ᵉ du classement, 2 petits points devant Aurillac seulement, le SU Agen reste sur une piteuse dynamique de 5 défaites consécutives, lui qui n’a plus connu la victoire depuis le mois début avril.

Voilà comment, après s’être battue un temps pour une éventuelle place dans le Top 6, l’entité lot-et-garonnaise jouera l’un des matchs les plus "aigus" de l’histoire du club, pour reprendre les mots du manager Sébastien Calvet à Rugbyrama.

Pas de mission commando

L'aubaine pour Agen ? Elle est que, vendredi soir, le club du 47 recevra Mont-de-Marsan lors de la 30ᵉ et dernière journée de Pro D2. Un club qui a assuré son maintien qui n'aura donc plus rien à jouer.

Si Calvet balayait d'un revers de main le fait que les Montois pourraient venir la fleur au fusil à Armandie, il pointait plutôt les velléités offensives des Landais, équipe dangereuse dès lors qu'elle joue relâchée. Une légèreté que les Agenais n'ont pas, eux qui devront tout de même trouver de la concentration et la gestion de cette "finale" pour le maintien, afin de sauver le club aux 8 boucliers de Brennus dans une antichambre du Top 14 plus compétitive que jamais.

Et gagner en efficacité après avoir été d'une maladresse extrême à Dax, vendredi dernier (défaite 10 à 9). Car à ce niveau-là, l'envie seule ne suffit plus.

Oui, je sens ce groupe prêt à jouer une finale pour le maintien. J’ai senti l’équipe mobilisée face à Dax. J'ai vraiment eu la sensation que les joueurs savaient ce qu'ils défendaient, et comment ils devaient le faire. Je ne vois pas comment ils pourraient ne pas le savoir de toute façon. - Calvet pour Midi Olympique

Voilà pourquoi le SUA s'attarde sur la fraîcheur et l'affinage de la stratégie, sans entrer non plus en mission commando, cette semaine. Sans oublier qu'il a son destin entre ses mains puisqu'en cas de victoire, Agen sera bel et bien maintenu en Pro D2.

PROD2. Ogres de l’hiver, Grenoble et Aix vont-ils tout perdre et voir le Top 14 leur passer sous le nez ?Et ce peu importe le résultat d'Aurillac face à Montauban, dans le même temps, à 230 km de là. Autre club historique de la 2ᵉ division, qui, à l'exception d'une saison de Fédérale 1 en 2006/2007, s'est toujours battu en ProD2 depuis sa création il y a près de 25 ans, malgré de très faibles moyens.

Et qui se dit d'ores et déjà prêt à aller se battre en barrage chez le perdant de la finale de ProD2, comme en témoigne sa victoire à Nevers devant 7 500 personnes la semaine dernière. Peu importe ce qu'il se passera ce vendredi...