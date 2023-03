Pro D2. Une compo digne d'un club amateur pour Biarritz face à Massy ?

Eh oui, au rugby, une feuille de match se compose toujours de 23 joueurs, en comptant les remplaçants. Seulement, Biarritz n'a aligné que 21 joueurs, avec des gros aux ailes !

Plus de blessés que de joueurs disponibles !

Fait extrêmement rare dans le rugby professionnel, le club de Biarritz s'est retrouvé dans une situation plus que délicate, au moment de faire la composition de match. Habituellement, les clubs jouant en Pro D2 ou en Top 14 sont prêts à faire face à des vagues de blessés, avec des effectifs riches et plusieurs profils aux mêmes postes. Cependant, Shaun Sowerby et l'ensemble du staff biarrot se sont fait surprendre par le nombre de joueurs inaptes face à Massy. Au total, pas moins de 22 d'entre eux sont à l'infirmerie, ce qui est littéralement plus que le nombre présent sur la feuille de match face à Massy. Pire encore, bon nombre de joueurs n'évolueront pas à leurs postes, tels que Temo Matiu qui passe de la troisième ligne à l'aile, ou encore Baptiste Erdocio qui officiera en talonneur, alors que ce dernier joue pilier. Puis, François Vergnaud sera également utilisé à l'aile, bien que son poste de prédilection soit au centre. Actuellement 6 ème du championnat, le BO compte bien aller chercher un résultat, bien que Shaun Sowerby soit conscient de la situation de son club : "Si on arrive à battre Massy, cela sera notre victoire la plus importante de la saison." (France Bleu Pays basque) Avec une seule victoire à l'extérieur cette saison, les Massicois sont tout de même les favoris pour cette rencontre qui compte pour la 23 ème journée !