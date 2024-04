PRO D2. Un hommage aura lieu en mémoire de la légende André Boniface avec une minute d’applaudissements

Tous les terrains de Pro D2 rendront hommage à la légende du XV de France et du Stade Montois ce jeudi et vendredi avec une minute d’applaudissements.

RUGBY. La légende landaise et du XV de France, André Boniface, est décédée à l'âge de 89 ansCe lundi 8 avril, le monde du rugby apprenait la disparition d’André Boniface, à l’âge de 89 ans.

L’ancien trois-quarts centre du XV de France et de Mont-de-Marsan aura marqué par son style de jeu et sa personnalité le rugby français de son empreinte.

André Boniface marquera le rugby français pour l'éternité. Le french flair, c’était lui. A Dax, puis à Mont-de-Marsan (dont il sera également entraîneur) pendant 20 ans, il déambula dans les défenses de tous les clubs avec le génie de ceux qui ont le rugby dans le sang. Champion… pic.twitter.com/cEuqutnarG — Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) April 8, 2024

Son ami Jean Gachassin le considérait une personne à part, pionnier d’un nouveau style de jeu, créatif et plaisant.

C’était un pionnier du beau jeu. Un jeu de passes, d’évitement et de décalages. Le rugby champagne, comme on l’aime, et qui se perd aujourd’hui’’ Propos recueillis par Ouest-France

Le président de la LNR, René Bouscatel, a, lui aussi, salué l’ancien Montois, passé par l’US Dax.

Beaucoup de gens sont rentrés dans l’histoire, peu sont entrés dans la légende, André Boniface vient d’y accéder pour l’éternité. Il a marqué le rugby par sa classe et son talent. Aux côtés notamment de son frère Guy, il a contribué aux plus belles heures du rugby montois et tricolore, et a fait aimer le rugby au plus grand nombre. Il incarnait l’élégance tant sur le terrain qu’en dehors et je tiens au nom de la LNR à adresser mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.’’

Le Tricolore, vainqueur de 4 Tournoi des 5 Nations, sera honoré sur les terrains de Pro D2 ce jeudi et ce vendredi avec une minute d’applaudissements avant chaque rencontre.

La dernière ovation de cette 26e journée de Pro D2 aura lieu sur le terrain de Mont-de-Marsan, pour la réception de Biarritz, vendredi soir.

Un dernier hommage dans le club où lui et son frère Guy Boniface auront brillé, dans un stade qui porte désormais leur nom.