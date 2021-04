Pro D2. Provence Rugby sous le coup d'une mise en demeure après la victoire contre Grenoble

Provence Rugby a été mis en demeure suite à la rencontre du vendredi 09 avril qui l'opposait à Grenoble. Censé être à huis-clos, le match aurait été accompagné d’une centaine de spectateurs.

Vendredi soir, Provence Rugby fêtait une étape importante dans sa lutte au maintien lors de la 26ème journée de Pro D2. Une victoire remportée 32 à 30 face au FC Grenoble Rugby. Mais la fête fut de bien courte durée puisque le club provençal a été mis en demeure à la suite de la rencontre. Cette décision a été prise dans le cadre d’un non-respect des jauges de spectateurs au moment de la rencontre. Une information relayée par France Bleu Provence et issue de source policière. Pour rappel une mise en demeure désigne la menace juridique et formelle d’une sanction. Dans le cas du club basé à Aix-en-Provence, elle a été déposée pour "ouverture illicite d'un établissement recevant du public". Le média provençal évoque également des "risques de fermeture si le club réitérait les faits”.



C’est ce lundi que les dirigeants ont été entendus par les forces de l’ordre dans le cadre de cette procédure. Les éléments ont également été transmis au parquet d’Aix-en-Provence. Ce dernier décidera si le club subira d’éventuelles suites judiciaires et financières, tel qu’une amende par exemple. La police communique en précisant : "Quand les matchs se jouent à huis clos, il y a déjà du monde : la sécurité, les stadiers, la presse. Et là, il y avait en plus des invités, dont des jeunes espoirs". En effet, dans le cadre des mesures sanitaires, il a été demandé aux dirigeants des clubs de sport professionnels de réduire au minimum la présence des personnes “non-joueurs” dans les stades. Dans le cadre où leur activité est en mesure de se poursuivre bien sûr. La mise en demeure est une décision très rare depuis la mise en place de ces mêmes mesures. Certains supporters ont notamment fait part de leur surprise et de leur indignation quant à l’annonce de cette dernière.